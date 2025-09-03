Антония Апостолова представя в Бургас семейния роман-шедьовър „Болката идва по-късно“

Антония Апостолова ще представи най-новия си роман „Болката идва по-късно“ (Жанет 45, 2025) в Бургас.

Събитието ще очаква четящите бургазлии в РБ „Пейо Яворов“ на 11 септември от 18.00 часа. Негов модератор ще е Диана Саватева, журналист, поет и зам.-кмет „Културата и вероизповедание“ в Община Бургас.

Преди няколко години писателката представи при пълна зала бургаския си роман „Нас, които ни няма“, разказващ за поколението на 90-те в града и разчитащ на реални прототипи от младежката субкултура тогава. Сега по него е направен и едноименен късометражен филм с финансовата подкрепа на Община Бургас, като е замислена и пълнометражна художествена адаптация. В Бургас е издадена и първата книга на авторката – едва 17-годишна, като ученичка в Английската гимназия. Тогава зад стихосбирката „Солена ябълка“ застават големите бургаски творци Пейо Пантелеев и Руси Стоянов, които организират събирането и публикуването на стиховете. Това е и единствената книга, илюстрирана от автора на култовия Грамофон, който прави и статуетки, кръстени на стихове от Антония.

„Болката идва по-късно“ е четвъртата книга на авторката. Тази мащабна семейна сага е едновременно роман за израстването и изповед на един баща под формата на писмо до изоставения от него син. Провокативен в посланията си, чувствен в езика си, богат на теми и идеи, разказът на бащата прераства в смело и саморазголващо откровение: за историята на предците му, за отношенията с брата и родителите, за двата му брака и единствената, но забранена поради кръвните връзки жена в живота му. Историята прекосява континенти, култури и поколения и разчупва традиционната свенливост на българската литература, като вече е определян като събитие, вкл. по отношение на смелата си искреност по теми като сексуалността, родителството, семейните връзки и т.н.

В медиите и социалните мрежи вече се появиха редица възторжени отзиви. Димитър Камбуров, университетски преподавател по теория на литературата и критик, е лаконичен: „След „Тютюн“ българската литература най-после си има нов световен семеен роман. Един шедьовър“. Писателката Русана Бърдарска заявява: „Имаме книга на български, от български автор, която би била събитие и в най-меродавните чужди литератури, а в нашата е направо чудо“. „Болката идва по-късно“ се вписва в традициите на голямото европейско писане, сложно и напрегнато, внимателно към детайлите и метафорично, разчитащо на ритъма на езика и на повтарящите се теми”, пише и критичката Кристина Йорданова.

Антония Апостолова е автор на четири книги – поетичната стихосбирка „Солена ябълка“ (1994), сборника „Потъване в мъртво море“ (2019) и романите „Нас, които ни няма“ (2021) и „Болката идва по-късно“ (2025). „Потъване в мъртво море“ има награда „Йордан Радичков“ 2020 за дебют в разказа и номинация в краткия списък на „Портал Култура“ 2020. „Нас, които ни няма“ е носител на: наградата на „Портал Култура“ II за 2022, наградата за проза на Община Бургас 2022 и номинация за „Перото“ 2021. Антония Апостолова работи като редактор и рецензент на художествена литература, както и литературен журналист за медии като „Литературен вестник“, „Портал Култура“ и „Тоест“. Създател е на

сайта „Литературни разговори“ и на платформата за литературни консултации и бутикова редакция Stilnica.com.

