Античната улица в Стара Загора „оживя“ с Фестивала на виното и културното наследство „Августиада 2025“

Секретарят на Община Стара Загора Николай Диков откри официално

събитието на 26 септември 2025 г. „Августиада е много специален

фестивал, където се съчетават древност и модерност, дух и традиции, вкус

и общност. От името на кмета на Община Стара Загора каня всички вас да

бъдете част от тази история“.

Г-н Диков пожела на организаторите с годините фестивалът да се развива и

утвърждава на национално и международно ниво, също както виното отлежава

и става по-добро. Той връчи подарък на г-н Олег Стоилов, председател на

ТПП – Стара Загора от името на Община Стара Загора като знак на

благодарност за неговата всеотдайност и упорит труд за развитието на

фестивала. Лилавият аметист, който бе подарен на вдъхновителя на

„Августиада“, носи специфичния цвят на българското грозде и символизира

връзката между природата, хората и вечността на културата в нашия древен

град, обясни Диков.

Тринадесетото издание на Фестивала на виното и културното наследство

„Августиада“ започна с дефиле на претендентките за титлата „Царица на

Августиада“. В него се включиха и духовия оркестър на Стара Загора,

сдружение за исторически възстановки „Via Praetoria“, участващи във

фестивала изложители, изявени готвачи от ресторантите на Стара Загора и

възпитаници на Професионалната гимназия за обществено хранене „Райна

Княгиня“, фолклорната група от Народно читалище „Св. Климент Охридски“,

организатори и гости, както и много старозагорци.

Олег Стоилов, един от основните организатори на фестивала и председател

на Търговско-промишлената палата в Стара Загора, приветства гостите. Той

заяви с вълнение, че фестивалът е намерил своето място именно на тази

автентична римска улица и прикани гостите да направят едно своеобразно

пътешествие в миналото.

Както всяка година, в емоционалните думи на Галина Нифору – председател

на Българската асоциация на износителите на вино и управител на OINORAMA

wine consulting & business solutions, имаше не просто поздрав към

гостите на събитието, а и споделена гордост, че българските вина са

ценени и уважавани, което ги нарежда до международните производители

на напитката на боговете – виното.

Традиционно, и тази година, беше избрана „Царица Августиада“. В дефилето

на красотата участваха над 50 старозагорски момичета. Победителката в

тазгодишния конкурс „Царица на Августиада“ Неделина Неделчева ще бъде

кандидат за титлата Мис Свят България.

Публиката ще има честта и отговорността да избере виното, което ще

получи Златна, Сребърна и Бронзова Августиада. Награждаването ще се

проведе на 27 септември 2025 г. от 19.00 ч. на сцената Античната римска

улица в центъра на града.

Фестивалът се провежда със специалната подкрепа на община Стара Загора.

Официални гости на фестивала бяха Николай Диков – секретар на Община

Стара Загора, Исмет Чавушооглу – ръководител направление Турция към

Търговско-промишлена палата – Стара Загора, Петър Калчев – директор на

Регионален исторически музей Стара Загора, Владимир Бошнаков – директор

на Държавна опера Стара Загора.

