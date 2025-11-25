Антибиотичната резистентност при децата – предупреждение от д-р Жени Стоичкова

В края на Международната седмица, посветена на антибиотичната резистентност (18–24 ноември), детският пулмолог д-р Жени Стоичкова алармира, че прекомерната и неправилна употреба на антибиотици вече се превръща в сериозна заплаха за детското здраве.

„Антибиотиците не са средство за бързо оздравяване, а мощен инструмент, който трябва да се използва разумно“, подчертава специалистът. По думите ѝ бактериите се адаптират много по-бързо, отколкото обществото осъзнава, а децата са сред най-уязвимите – тяхната имунна система и микробиом все още се развиват и лесно могат да бъдат нарушени.

Ненужното лечение с антибиотици крие риск от дългосрочни последици: по-чести инфекции, дисбаланс на чревната флора, алергична предразположеност, метаболитни и възпалителни проблеми, както и ускорено развитие на устойчиви бактериални щамове.

Д-р Стоичкова призовава към „споделена информирана отговорност“ между родители и лекари – партньорство, основано на доверие, знания и отказ от самолечение. Родителите трябва да знаят, че вирусните заболявания не се лекуват с антибиотици, а силата на имунитета се подпомага чрез сън, добро хранене, активност и профилактика.

„Да пазим антибиотиците – това е грижа не само за децата днес, а за здравето на обществото утре“, обобщава специалистът.

