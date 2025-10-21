Ансамбъл „Зорница“ ще отбележи 60-годишнината си с концерт на хоровите състави в Стара Загора

Ансамбълът съхранява и популяризира българския фолклор в продължение на дълги години

Концерт на хоровите състави на Представителен ансамбъл за народни песни и танци „Зорница“ ще се проведе на 24 октомври 2025 г. (петък) от 19.00 ч. в концертната зала на НЧ „Св. Климент Охридски 1858“ в гр. Стара Загора.

Организатори на събитието са НЧ „Св. Климент Охридски 1858“ с подкрепата на Община Стара Загора и Национален Фонд Култура. С това събитие ще бъде отпразнувана 60-годишнината на ПАНПТ „Зорница“.

Изпълнява се по Проект 2024 LIS-5 ИЗГРЕЯЛИ ЗОРНИЦИ ЗВЕЗДИЦИ по Програма Любителско творчество / сценични изкуства на Национален Фонд Култура.

Facebook

Twitter



Shares