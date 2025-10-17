Ансамбъл „Мхедрули“ превзема Пловдив с феерия от танци, песни, музика и зашеметяващи костюми с „Духът на Грузия“

Държавен ансамбъл за песни и танци „Мхедрули“ пристига на 22 октомври в Зала „С.И.Л.А.“ в Пловдив, където от 19:00 часа, пловдивчани и гости на града ще се потопят в пиршество от танци, песни, музика и зашеметяващи костюми със спектакъла „Духът на Грузия“.

Държавният ансамбъл за песни и танци „Мхедрули“ е един от най-атрактивните и майсторски ансамбли в Грузия, известен с уникалното си представяне на грузинската култура. Основан е през 2002 г. в град Кобулети, Аджарската автономна република на Грузия. От 2011 г. е със статут на Държавен ансамбъл за песни и танци.

Името „Мхедрули“ (Mkhedruli) има двойно значение. Първото означава „Воин на кон“, на него е посветен и знаков танц на ансамбъла, изпълнен с голям темперамент и уникална техника. Второто значение е свързано с древна грузинска писменост – „Мхедрули“ и е наименованието на модерния грузински шрифт, признат от ЮНЕСКО за част от Световното културно наследство.

Дългогодишен ръководител и хореограф е Бадри Цецхладзе, Народен артист на Грузия. Ансамбълът представя автентични грузински танци и знаменитото многогласово грузинско пеене, което също е признато от ЮНЕСКО за шедьовър на устното и нематериално културно наследство на човечеството.

Един от най-успешните им спектакли, с който често гостуват в чужбина е „Духът на Грузия“ (Spirit of Georgia). Това е музикално-танцов мюзикъл, който преплита кавказки сюжети, разказвайки за историята, легендите, любовта към Бог, Жената и Майката.

Ансамбълът има повече от 20 години история и е на върха на своята слава и признание. Получава високо международно признание и е гастролирал успешно в множество страни, сред които Турция, Украйна, Италия, Гърция, Чехия, Австрия, Франция, Германия. Един от най-големите им успехи е зашеметяващо турне в Китай през 2016 г., където изнасят 31 концерта с бурен успех и в препълнени зали.

Смятан е за един от най-майсторските ансамбли в Грузия, като танцьорите демонстрират изключителна техника и темперамент, необходими за изпълнението на сложните и енергични грузински танци. Ансамбълът съчетава динамичните танци с изпълнението на уникалното грузинско полифонично пеене (обект на ЮНЕСКО), което е неразделна част от грузинската култура.

Спектаклите им са мащабни (до 70 артисти, включващи танцьори, певци и музиканти), отличаващи се с невероятно зашеметяващи костюми, пресъздаващи богатото културно наследство, както и с фантастично осветление и звук. Ансамбълът е известен с това, че успява да предаде цялата душа и изтънченост на грузинското изкуство, показвайки, че грузинските танци нямат аналог.

„Мхедрули“ идва за втори път в България вече с много по-голямо турне, след като публиката бе силно впечатлена от майсторството му през миналата 2024г. Пловдивската публика видя ансамбъла в един от дните на Международния фолклорен фестивал 2024, когато ансамбъл “Мхедрули” изнесе самостоятелен концерт– спектакъл на Античния театър. Този път, Държавен ансамбъл „Мхедрули“ ще представи концерт – спектакъла „Духът на Грузия“ в 9 града в страната:

• 22 октомври | ПЛОВДИВ, Зала „С.И.Л.А.“, 19:00

• 23 октомври | ХАСКОВО, СК „Дружба“, 19:00

• 24 октомври | БУРГАС, „Арена Бургас“, 19:00

• 26 октомври | ВАРНА, ДКС, 19:00

• 27 октомври | РУСЕ, „Арена Русе“, 19:00

• 28 октомври | ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ДКС, 19:00

• 29 октомври | ГАБРОВО, Зала „Орловец“, 19:00

• 30 октомври | ПАЗАРДЖИК, СЗ „Васил Левски“, 19:00

• 31 октомври | СОФИЯ, НДК, Зала 1, 20:00

Билети се продават в цялата мрежа на Eventim.bg, Kupibileti.bg, Grabo, както и онлайн.

