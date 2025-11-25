Анкетно проучване търси мнението на институции и граждани за възможности за подобрение в туристическата среда

Специално изготвена анкета ще събира мнения, наблюдения и предложения за състоянието и възможностите за развитие на туризма в Община Плевен.

Инициативата е във връзка с изпълнението на Мярка 2.8 „Повишаване на капацитета на Община Плевен за развитие на туристическата екосистема“ от Програмата за развитие на туризма на Община Плевен за 2025 г. В анкетата могат да се включат представители на туристическия сектор, културни и образователни институции, местни организации, бизнес структури и граждани, които желаят да изразят позиция относно актуалното състояние, потребности и възможности за подобрение в туристическата среда.

Проучването има за цел да осигури информация, която да подпомогне формулирането на приоритети, мерки и конкретни действия за подобряване на туристическата среда и туристическия продукт на територията на общината. Разпространява се чрез официалните комуникационни канали на Община Плевен – интернет страницата и официалната ѝ Facebook страница, чрез страницата на Туристическия информационен център – Плевен, както и със съдействието на представителите на медиите. По този начин се осигурява възможност за участие на широк кръг представители на местния бизнес, културните институции, туристическия бранш и гражданите.

Анкетата ще остане активна за попълване до 30 януари 2026 г., след този срок събраните резултати ще бъдат обобщени и представени публично. Очаква се анализът на данните да предостави актуална и полезна информация за състоянието на туристическия сектор, да очертае основните предизвикателства и потенциала за развитие, както и да подпомогне определянето на приоритетни насоки и ефективни инициативи на общината в областта на туризма.

Проучването съдържа 17 въпроса, анонимно е, а резултатите ще служат единствено за аналитични и стратегически цели.

Линк: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeVIO152xwJPb-vQlb-eOM5LZb8n8VAN2q7-P6XYTLK3nPiyA/viewform

