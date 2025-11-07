АНКЕТА – Защо е важно да разделяме отпадъците?
Знаете ли, че рециклирането на само 1 тон хартия спасява около 17 дървета?
Или че стъклото може да се рециклира безкрайно, без да губи качествата си?
В Габрово всеки от нас има силата да допринесе за по-чиста и устойчива среда – и това започва с малки действия, като разделното събиране на отпадъци. За да разберем какви са навиците, знанията и нагласите на гражданите, създадохме тази кратка анкета. Тя не е задължителна, но е изключително ценна за нас.
С нея искаме да научим:
- Колко често разделяте отпадъците у дома
- Кои материали събирате най-често
- Какво ви пречи или мотивира да рециклирате
- Какво знаете за процеса след като изхвърлите разделно
Разделното събиране не е просто навик – то е инвестиция в бъдещето на града ни. Нека заедно направим Габрово по-зелен и по-отговорен.
Споделете мнението си в анкетата и бъдете част от трансформацията на града ни!
Линк към анкетата
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfGXCstDOpVR6SsFanwpUTLiNBztKCVWPlzdDjG2be2u8bPtw/viewform?usp=publish-editor