АНКЕТА – Защо е важно да разделяме отпадъците?

Знаете ли, че рециклирането на само 1 тон хартия спасява около 17 дървета?

Или че стъклото може да се рециклира безкрайно, без да губи качествата си?

В Габрово всеки от нас има силата да допринесе за по-чиста и устойчива среда – и това започва с малки действия, като разделното събиране на отпадъци. За да разберем какви са навиците, знанията и нагласите на гражданите, създадохме тази кратка анкета. Тя не е задължителна, но е изключително ценна за нас.

С нея искаме да научим:

Колко често разделяте отпадъците у дома

Кои материали събирате най-често

Какво ви пречи или мотивира да рециклирате

Какво знаете за процеса след като изхвърлите разделно

Разделното събиране не е просто навик – то е инвестиция в бъдещето на града ни. Нека заедно направим Габрово по-зелен и по-отговорен.

Споделете мнението си в анкетата и бъдете част от трансформацията на града ни!

Линк към анкетата

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfGXCstDOpVR6SsFanwpUTLiNBztKCVWPlzdDjG2be2u8bPtw/viewform?usp=publish-editor

