АНКЕТА: Споделете мнение за Зелената стратегия на Габрово

Община Габрово разработва нова Стратегия за зелената инфраструктура на Габрово с период до 2035 година.

Документът, който е част от дейностите по проект MountResilience, ще очертае дългосрочната визия за развитие на зелената инфраструктура и конкретните мерки за подобряване на качеството на живот в Габрово чрез развитие на зелената система – паркове, градини, горски територии, крайречни зони и нови природобазирани решения. В документа ще бъдат заложени и действия, свързани с адаптация към климатичните промени, намаляване на риска от природни бедствия, както и по-ефективно използване на природните ресурси.

За да може Стратегията да отрази реалните нужди, нагласи и очаквания на хората, Община Габрово кани всички жители да се включат в анкета, в която да споделят мнения и предложения за развитието на зелените площи в общината, необходимостта от нови паркове и места за отдих, идеи за адаптация към промените в климата и превенция на природните рискове.

Попълването отнема само няколко минути, а всяко мнение е ценно, защото никой не познава Габрово по-добре от неговите хора.

Достъп до АНКЕТАТА

Зелената стратегията се разработва в рамките на международния проект MountResilience („Ускоряване на адаптацията към климатичните промени за по-добра устойчивост в европейските планински региони“), който има за цел да подпомогне планинските региони в Европа, за да станат по-устойчиви към промените в климата и да предприемат конкретни мерки за адаптация и превенция при неочаквани климатични явления.

