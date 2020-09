Анимационното кино отново е хит сред подрастващите!

Що е то анимационно кино и каква е ролята му сред подрастващите?

Отговор на този все по-често задаван въпрос ни дава новият авторски проект на талантливата илюстраторка и аниматорка Мелина-Елина Бoндокова.

„Анимацията в наши дни покрива голям спектър от приложения, кино, реклама, мобилни апликации, игри и т.н. Тъй като се възприема бързо, а и вече е достъпна за всеки, анимацията се превръща в една от предпочитаните професии на бъдещето и интересно хоби и занимание сред тийнейджърите. В непрекъснатото търсене на нови предизвикателства за намиране и развитие на различни таланти възникна идеята да поканим за сътрудничество най-добрия професионалист в сферата на анимацията в Бургас и да предложим на децата едно уникално кино преживяване.“, коментира Лилиана Славова, председател на Фондация „Шанс за децата и природата на България и основател на Център за млади таланти.

„С огромно удоволствие приех поканата на Център за млади таланти, гр. Бургас да осъществя свой модулен проект „Анимационно кино. Въведение в създаването на анимация“ предвиден за деца и младежи над 10 години с интереси към изящните изкуства. Анимацията е много богата на изразни средства. В нашата програма ще разгледаме различните ѝ похвати. Ще гледаме и коментираме класическо, фестивално и масово кино, като коментираме елементи и цялостни продукции. Обръща се внимание на детайла и метафорите в кадрите, значението на внушението, което носят те. Липса и нужда от цвят в продукцията и символите в цветовите гами. Ще се научим да мислим в картинки, да разказваме история без помощта на разказвач и глас зад кадър. Ще изработваме сценарий и сториборд, типажи, декори и елементи, а с тях ще заснемем самостоятелни и групови видеа.“, разказва Мелина-Елина.

Проектът е пилотен за града ни и ще стартира от месец октомври, а местата са ограничени. Повече информация може да бъде открита на www.forbgkids.org, както и на телефони 0887 201033 и 088 2723760.

Мелина–Елина Бoндокова живее и работи в гр. Бургас. Завършила е гимназия с хуманитарно и естетически профил „Св.Св Кирил и Методий“, а след това продължава образованието си в Нов Български Университет с профил „Анимационно кино и режисура“. През годините работи в сферата на кратките анимации и рекламни видеа, както и илюстрирането на детска литература. Тя е един от хората зад Анимационно Студио Павилион. Има множество отличия, като част от тях са: Анимационен Фестивал „Златен Кукер“, България за най-добър рекламен видео клип; Анимационен Фестивал „Златен Кукер“, България за най- добър ЕКО филм; Кино фестивал „Alter-native“,Румъния; Конкурс „Jameson Empire Done in 60 Seconds“, България; Конкурс „Jameson Empire Done in 60 Seconds“, Лондон; Кино фестивал „Malescorto“, Италия и други.