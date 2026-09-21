Victory Brass Quintet ще свири пред Безистена от 18:00 часа, а входът за публиката ще бъде свободен

Ямбол ще бъде домакин на специален музикален концерт на Victory Brass Quintet – формация от оркестъра на 1-ва пехотна дивизия на Сухопътните сили на САЩ от Форт Райли, Канзас. Концертът ще се проведе на 24 септември от 18:00 часа пред Културно-информационен център „Безистен“, като входът е свободен.

Гостуването е част от инициатива на Посолството на САЩ в България, посветена на Деня на независимостта на България, 250-годишнината от основаването на Съединените щати и дългогодишното партньорство между двете държави.

Ямбол е последната спирка от турнето

Концертът пред Безистена ще бъде последната спирка от турнето на американските музиканти в България.

Преди гостуването си в Ямбол формацията ще участва в Международния фестивал на военните духови оркестри във Велико Търново. Музикантите ще се присъединят и към Сливенския военен духов оркестър за съвместно изпълнение на площад „Цар Освободител“ в Сливен.

Кои са музикантите от Victory Brass Quintet

В състава участват шестима военнослужещи – офицерски кандидат Бриджит Оленик, командир, диригент и перкусионист, сержант първи клас Джоузеф Грабил – валдхорна, сержант първи клас Патрик МакГий – тромпет, щабен сержант Виктор ДеХесус – тромпет, сержант Иън Старк – тромбон, и ефрейтор Даниел Ноуосад – туба.

На 24 септември те ще превърнат пространството пред един от символите на Ямбол – Безистена, в сцена за музикална среща между България и Съединените щати.