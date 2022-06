Американски журналист гостува в Бургас

Американският журналист Матю Брунвасер ще изнесе лекция и ще се срещне с публика на 13 юни от 10.00 часа в Библиотеката.

Матю Брунвасер е независим журналист. Той е сътрудник – разследващи репортажи в Калифорнийския университет и в Училището по журналистика в Бъркли през 2014 г. Преди това е живял и работил в Истанбул. Негови репортажи са публикувани и излъчвани в различни медии. Някои от тях са International Herald Tribune, New York Times and the World, Британска телевизионна корпорация / Public Radio International / копродукция, излъчвана по американските обществени радиостанции в цялата страна. Той е предоставял журналистически материали от 30 страни в Европа, Близкия изток, Африка и Азия за над 40 печатни медии.