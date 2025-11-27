Американската пианистка Полин Янг с изключителен концерт в Бургас

Бургас ще бъде домакин на едно от най-очакваните културни събития тази зима – концерт на блестящата американска пианистка Полин Янг.

На 3 декември публиката ще има рядката възможност да се срещне на живо с артист, който световната музикална критика определя като една от най-ярките млади звезди на клавирната сцена. Събитието е част от българското ѝ турне, организирано от „София арт институт“.

Полин Янг е възпитаник на Университета в Южна Калифорния и има магистратури по пиано, международни отношения и политически науки. Тя е почетен пратеник по изкуствата на Държавния департамент на САЩ и е изнасяла концерти и лекции по целия свят. Пианистката дебютира като солист на Филаделфийския оркестър едва на 11 години, а в същата възраст прави и свой рецитал в „Карнеги хол“.

Нейните изпълнения се отличават с фина чувствителност, изящен звук и артистичен размах – качества, които ще оживеят на бургаската сцена в един специално подготвен рецитал.

В Бургас Полин Янг ще си партнира с пианистката Венета Нейнска, артистичен директор на София Арт Институт. Двете изпълнителки ще представят емблематични творби за едно пиано, четири ръце – програма, която преплита дълбочината и лиризма на Франц Шуберт с драматизма и мощта на Йоханес Брамс.

Това е музикален диалог, който събира две артистични личности, познати със страстта си към камерната музика и силните художествени концепции.

Бургаският концерт е втората спирка от турнето на Полин Янг и ще се проведе на 3 декември в КЦ „Морско казино“, зала „Петя Дубарова“. Събитието е част от поредица от пет концерта между 2 и 8 декември във Варна, Бургас и София.

Билети се продават само предварително на epaygo.bg и в касите на EasyPay.

Местата са ограничени.

Билети: https://epaygo.bg/1276757463

