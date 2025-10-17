Алианс Франсез в Пловдив обявява кастинг за млади изпълнители на френски шансони

Започна подготовката за 23-тото издание на Международния фестивал за франкофонска песен „Златен ключ”- Пловдив, което ще се проведе през 2026 година.

Това е най-големият музикален, песенен френски форум от този формат на Балканите, с вход свободен, който има за цел да открива млади таланти, избрали френския език за изява.

В тази връзка Алианс Франсез в Пловдив започна селекция за подбор на участници, като поканата е отправена към -изпълнители от цялата страна. Кастингът ще се проведе в периода 20 октомври – 30 ноември 2025г. под вещото ръководство на многогодишния фестивален партньор „Арт Войс Център” с ръководител и музикален педагог Румяна Иванова.

Желаете да участват, могат да се свържат с „Арт Войс Център” за записване и допълнителна информация на тел. тел. 0876 428 396, e-mail: artvcentre@gmail.com и af_plovdiv@abv.bg , адрес: гр. Пловдив, ул. „Марин Дринов“ № 2.

Международният фестивал за франкофонска песен „Златен ключ”- Пловдив се организира ежегодно от Алианс Франсез в партньорство с Община Пловдив. Провежда се под лабела „Празник на музиката” и е с вход свободен. Едно изключително завладяващо и положително зареждащо събитие, лансирано от Франция още през 1985 година, когато музиканти, любители и професионалисти пеят и свирят свободно за собствено удоволствие и за удоволствието на публиката. Това събитие се случва днес по цял свят, в над 120 държави на петте континента, където има Френски алианси и културни центрове в партньорство със съответната Община, а неговото послание е „Правете музика”.

Неизменен партньор при провеждането на този различен и уникален Фестивал в Пловдив е най-голямата франкофонска телевизия TV5Monde, която не само спомага за популяризирането и добрата реклама на Пловдив по света, но и разширява педагогическите предавания и дава нови възможности в подкрепа на желаещите да изучават френски език чрез безплатната, културно-образователна платформа TV5MONDEplus. Тя дава достъп и до сериали, френски филми, игрални и документални, педагогически помагала за преподаватели и курсисти. Благодарение на дългогодишните партньори, с всяко следващо издание Фестивалът „Златен ключ” става все по-атрактивен и вълнуващ за любителите на френския дух и култура.

Facebook

Twitter



Shares