Актьорски етюд от „Малкият принц“ в „Роди се звезда“

Вечната история за човешката душа и ценностите, пресъздадена от младия талант Гергана Бакалова, ще стопли сърцата ни на 6 октомври от 19 ч.

Етюдът „Същественото е невидимо“ ще бъде представен на Сцена Тераса „Централни хали“, за да може заедно да изследваме цялата палитра от емоции, с които Антоан дьо Сент-Екзюпери умело борави в творбата си „Малкият принц“. „Това е моята форма на бягство от рутината, в която мога да се отдам на креативността и да уловя красотата в малките детайли.“ – споделя Гергана и кани всички желаещи да я придружат в това пътешествие.

Вход свободен!

Конкурсът на Столична община „Роди се звезда“ се осъществява в партньорство с „Кауфланд България“ ЕООД и медийните партньори Obekti.bg, Modernity.bg и „Новите родители“, а наградите за участниците са осигурени от: Столична библиотека, Регионален исторически музей – София, Софийска градска художествена галерия, театър „Възраждане“ и Vintage Doll

