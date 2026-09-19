Акция по доброволно кръводаряване ще се проведе в Казанлък на 23 септември

Всеки желаещ да помогне може да дари кръв в МБАЛ „Д-р Христо Стамболски“ между 8:30 и 11:30 часа

Община Казанлък и Районният център по трансфузионна хематология – Стара Загора организират акция по доброволно и безвъзмездно кръводаряване.

Инициативата ще се проведе на 23 септември 2026 г., сряда, от 8:30 до 11:30 часа в МБАЛ „Д-р Христо Стамболски“ в Казанлък.

Всеки, който желае да помогне и отговаря на необходимите условия за кръводаряване, може да се включи в акцията.

Организаторите напомнят, че дарената кръв е необходима ежедневно при лечението на пациенти и в редица спешни ситуации. Доброволното кръводаряване може да се окаже решаващо за спасяването на човешки живот.

На всеки кръводарител се полагат подкрепителна закуска и отпуск при условията, определени от действащото законодателство.

„Понякога най-големият подарък, който можем да направим, не струва нищо, а за някого той може да означава още един шанс, още един ден, още една прегръдка“, посочват организаторите.

Кога: 23 септември 2026 г. (сряда)

Час: 8:30 – 11:30 ч.

Място: МБАЛ „Д-р Христо Стамболски“, Казанлък