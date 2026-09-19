събота, септември 19, 2026
Последни:
Региона

Акция по доброволно кръводаряване ще се проведе в Казанлък на 23 септември

Недялко Тенев

Всеки желаещ да помогне може да дари кръв в МБАЛ „Д-р Христо Стамболски“ между 8:30 и 11:30 часа

Община Казанлък и Районният център по трансфузионна хематология – Стара Загора организират акция по доброволно и безвъзмездно кръводаряване.

Инициативата ще се проведе на 23 септември 2026 г., сряда, от 8:30 до 11:30 часа в МБАЛ „Д-р Христо Стамболски“ в Казанлък.

Всеки, който желае да помогне и отговаря на необходимите условия за кръводаряване, може да се включи в акцията.

Организаторите напомнят, че дарената кръв е необходима ежедневно при лечението на пациенти и в редица спешни ситуации. Доброволното кръводаряване може да се окаже решаващо за спасяването на човешки живот.

На всеки кръводарител се полагат подкрепителна закуска и отпуск при условията, определени от действащото законодателство.

„Понякога най-големият подарък, който можем да направим, не струва нищо, а за някого той може да означава още един шанс, още един ден, още една прегръдка“, посочват организаторите.

Кога: 23 септември 2026 г. (сряда)
Час: 8:30 – 11:30 ч.
Място: МБАЛ „Д-р Христо Стамболски“, Казанлък

Вижте още

Правителството одобри резултатите от участието на България в заседанието на Съвета на ЕС по здравеопазване

Недялко Тенев

Правителството прие стандартите за делегираните от държавата дейности за 2026 г.

Недялко Тенев

Правителството одобри Годишния отчет за дейността на НЗОК за 2025 г.

Недялко Тенев

Pin It on Pinterest