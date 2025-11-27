Акценти от 27-ото редовно заседание на Общински съвет – Русе

Общинските съветници на Русе единодушно приеха декларацията срещу изграждането на инсинератор на територията на румънски град Гюргево.

Председателят на местния парламент акад. Христо Белоев представи документа като извънредна първа точка на днешното 27-о редовно заседание. Той посочи, че целта е да се защитят интересите на гражданите на двата съседни града и опазването на екологичното равновесие в региона. Общинските съветници в Гюргево също ще гласуват аналогична декларация, след което текстът ще бъде изпратен до националните институции на България и Румъния. На сесията русенските съветници се обединиха и по предложението за създаване на смесена комисия, която да проучи възможностите за създаване на предприятие за сметосъбиране и сметоизвозване на територията на Община Русе. В рамките на заседанието беше изслушан управителят на „Общински пазари“ Кунчо Кунчев, който докладва относно напредъка по строителството на басейна в Парка на младежта. Общинските съветници одобриха премахването на обектите в подлеза при „Печатни платки“. Решението беше мотивирано от общинската администрация с необходимостта съоръжението да бъде ремонтирано и приведено в чист и безопасен вид – да се обновят настилки, стени, тавани, подходи, стълбища и отводнителни системи, както и да се монтират ново осветление и видеонаблюдение.

Местният парламент даде съгласие за придобиване на имот, предназначен за общинската социална услуга „Асистентска подкрепа“. Одобрена беше и програмата на предстоящия международен фестивал „Мартенски музикални дни“. 65-ото издание на музикалния форум ще се проведе в периода 13-29 март 2026 г.

Общо 30 предложения бяха приети на заседанието, включително актуализация на Плана за интегрирано развитие на общината за периода 2021-2027 г., кандидатстване с проект „Подкрепа за ученици с таланти“ по програма „Образование“ 2021-2027 г., информация за изменения в общинския бюджет към 30 септември т.г. и други.

В хода на заседанието бяха изслушани трима граждани и питания на съветници към общинската администрация. Следващата сесия на Общински съвет – Русе е насрочена за 16 декември.

