АЕГ „Гео Милев“ откри нов модерен СТЕМ център в Деня на европейските езици

Кметът на Община Бургас Димитър Николов присъства на тържественото откриване на нов модерен СТЕМ център в АЕГ „Гео Милев“.

Събитието бе символично свързано с отбелязването на Европейския ден на езиците, което подчертава европейската насоченост на училището и стремежа му към модерно и качествено образование.

СТЕМ центърът, който е изграден по Националния план за възстановяване и устойчивост, е съобразен изцяло със спецификата на училището – „Биология и здравно образование“ и „Химия и опазване на околната среда“, а през последните години училището предлага и професионална подготовка по графичен дизайн.

Новият център включва две основни направления: „Природни науки“ – с фокус върху предметите „Биология и здравно образование“, „Химия и опазване на околната среда“, „Физика и астрономия“ и „Дизайн и 3D прототипиране“ – осигуряващ модерна технологична база за обучение по графичен дизайн и иновативни учебни практики.

СТЕМ центърът е изграден като многофункционално пространство, което позволява холистичен подход към обучението, трансфер на знания между различни предметни области и развитие на проектно-базирано обучение, включително с акцент върху чуждоезиковото развитие на учениците.

Кметът на Бургас Димитър Николов приветства ръководството и ученици за новата придобивка на учебното заведение и подчерта значимостта на подобни проекти за развитието на образованието в града.

Програмата на събитието включи музикално изпълнение на десетокласничката Александра Белчева и открит урок на тема „Създаване на пространство за устойчив начин на живот“, реализиран от екип от учители по природни науки, изкуства, графичен дизайн, математика и информационни технологии с активното участие на ученици от 11. клас.

Директорът на гимназията Жаклин Нейчева сподели, че новата СТЕМ среда е важна крачка по пътя на модерното европейско образование и доказателство за стремежа да се осигурят на ученици знания и умения, които ще им помогнат да се справят с предизвикателствата на съвременния свят.

На откриването на СТЕМ центъра присъстваха още областният управител Владимир Крумов, заместник-кметът по образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики Михаил Ненов, Жанета Димитрова – експерт по чужд език и майчин език в РУО – Бургас, Делчо Делчев – зам.-директор на Националния СТЕМ център, проф. Станислав Симеонов от БДУ „Проф. д-р Асен Златаров“, асистент Емил Марков от НХА, заметсник-директори, учители и ученици.

С откриването на СТЕМ центъра АЕГ „Гео Милев“ затвърждава позицията си като иновативно училище, предлагащо качествено и съвременно образование, съчетаващо традиция, технологии и творчество.

