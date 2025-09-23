Административните нарушения: крави навлязоха в чужда слънчогледова нива, шофьор замърси кръстовище

По-малко на брой неспазвания на общински наредби са констатирани на територията на община Стара Загора през третата септемврийска седмица

Пет са наложените санкции „Акт за установяване на административно нарушение“ през третата септемврийска седмица от проверяващите екипи на Община Стара Загора. Служители на Звено „Инспекторат“ и Група „Общинска полиция“ извършват постоянни проверки, свързани със спазването на утвърдените наредби.

Една от санкциите е за нарушението на чл. 18 от Наредбата за обществения ред в Община Стара Загора и е следствие от замърсяването на кръгово кръстовище в кв. „Зора“. При маневра на завой шофьорът на камион е разсипал неумишлено две баки с шпакловъчен продукт.

В друг от случаите санкцията е предизвикана от престъпването на чл. 9, ал. 1, т. 1 от Наредбата за отглеждане на селскостопански животни на територията на Община Стара Загора. Собственик на едри преживни животни ги е оставил на паша без надзор в землището на село Братя Кунчеви. Кравите са навлезли в слънчогледова нива, където са похапнали част от насажденията, предизвиквайки щета.

В седмичния бюлетин присъстват и редовните случаи на отстранени принудително автомобили, паркирани на места, където биха попречили на други шофьори на МПС: при вход или изход на гараж, паркинг, училища и др.

Във времето между 15-ти и 22-ри септември са наложени 313 броя глоби с фиш на стойност 20 лв.

Facebook

Twitter



Shares