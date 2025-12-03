_Епископът на Никополската епархия Негово Високопреосвещенство монсеньор Страхил Каваленов ще даде прием утре в Русе по случай Рождество Христово

За поредна година утре /4 декември/ в католическата резиденция в Русе, намираща се на ул. „Братя Симеонови“ 26А, ще се проведе тържествен прием на епископа на Никополската епархия по случай Рождество Христово и Нова година. Домакин на събитието ще бъде Негово Високопреосвещенство монсеньор Страхил Каваленов, а сред официалните гости се предвижда да е и заместник областният управител Георги Георгиев. „Това е времето, когато светлината пробужда в нас онова, което често забравяме в забързаното ежедневие – щедростта, смирението и вярата, че доброто винаги намира път. Коледа ни напомня, че истинската сила не се крие в притежанията, а в способността да подадем ръка и да стоплим нечие сърце“, заяви Георгиев. „Добротата е избор, избор да видиш човека отсреща и да подадеш ръка, когато можеш да подминеш. Тя е мост между страх и надежда, между самота и обич, между отчаяние и смисъл“, допълни заместник областният управител.

Събитието ще започне в 12.00 часа, а в празника ще участват повече от 60 деца от Частно начално училище „Вяра, Надежда, Любов“, поддържано от католическия клир. Те ще изпълнят любими коледни песни. На събитието ще присъстват представители на различните вероизповедания, местната власт и бизнеса.

Facebook

Twitter



Shares