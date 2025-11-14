9-то заседание на Комитета по наблюдение на Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027

Кметът на Община Силистра Александър Сабанов участва днес в деветото заседание на комитета, на което ще бъде разгледан напредъка по изпълнението на оперативна програма „Развитие на регионите“ за програмния период до 2027 година.

В рамките на сесията членовете на комитета ще обсъждат методологиите и критериите за оценяване по различни процедури, които са част от програмата. Ще бъдат разгледани предложения за изменения на Програма „Развитие на регионите“, както и промени в индикативната програма за 2025 година.

Събитието бе открито от зам.-министъра на регионалното развитие и благоустройството г-жа Юра Йорданова-Витанова, която е ръководител на Управляващия орган на ПРР, и представители на Европейската комисия.

