С поредица от събития през месец септември Община Добрич ще отбележи 85 години от възвръщането на Южна Добруджа към България.

Проявите се организират от Община Добрич, Регионалния исторически музей и Общински културен институт. Началото на комплексната програма е с три изложби, които ще представят историческите факти, свързани със Свободата на Добруджа. Това са:

септември, Военен клуб – Шумен

Гостуваща изложба „Добруджа 1940“

Организатор: Регионален исторически музей – Добрич

септември, Областна управа

Представяне на временната изложба „За свободата на Добруджа“, посветена на ген.-лейтенант Иван Колев и на ген.-лейтенант Георги Попов

Организатор: Регионален исторически музей – Добрич

3 септември, Музей по нова история – Варна

Освобождението на Добруджа по време на Първата световна война 1916-1917 година

Организатори Регионален исторически музей – Добрич, Регионален исторически музей – Варна и Исторически музей – Тутракан

На 7 септември се навършват 109 години от Епопеята при Добрич и 85 години от възвръщането на Южна Добруджа към България.

Програма:

9.00 – 18.00 ч., Военно гробище музей, Музей в Градски парк „Св. Георги“

Ден на отворени врати

11.30 ч. Военно гробище музей

Панихида и поднасяне на цветя

12.30 ч., Паметник на ген. Иван Колев и загиналите за освобождението на Добруджа през 1916 г.

Поднасяне на цветя

17.00 ч., Градски парк „Св Георги“, пред Музея

Празничен концерт на Духов оркестър – Добрич

Диригент д-р Росица Бояджиева

през целия ден, пл. „Възраждане“

„Граници и съдби. Добруджа 1940 година“ – изложба на открито

през целия ден, LED екран на стената на кръстовището срещу Стара къща

„Добруджа зове“ – интерактивна изложба

през целия ден

Поднасяне на цветя на паметници и паметни знаци – Кръст-паметник на загиналите в Добричката епопея; Паметен знак на загиналите от 53-ти пехотен полк в Добричката епопея 1916 г.; Плоча-барелеф на Н.В. Цар Борис III; паметни плочи на ген. Тодор Кантарджиев, полк. Борис Дрангов и Христо Стефанов

11 – 12 септември, Тутракан

Национална научна конференция „85 години Крайовски договор. Добруджа – историческа памет и съвремие. Нови проучвания (ХІХ – ХХІ в.)“

Организатори: Министерството на културата, Институтът за исторически изследвания при БАН, Добруджанският научен институт, Македонският научен институт, Военна академия „Г. С. Раковски“, Община Тутракан, РИМ – Добрич, РИМ – Силистра, ИМ – Тутракан и музеите в Балчик, Каварна, Тервел и Дулово

19 – 20 септември, София, БАН, СУ „Св. Климент Охридски“

Международна научна конференция „Крайовският договор – дипломация вместо насилие. Преплетените истории на Балканите и Европа“

Организатори: Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Регионален исторически музей – Добрич, Регионален исторически музей – Силистра

