85 години от възвръщането на Южна Добруджа към България
С поредица от събития през месец септември Община Добрич ще отбележи 85 години от възвръщането на Южна Добруджа към България.
Проявите се организират от Община Добрич, Регионалния исторически музей и Общински културен институт. Началото на комплексната програма е с три изложби, които ще представят историческите факти, свързани със Свободата на Добруджа. Това са:
септември, Военен клуб – Шумен
Гостуваща изложба „Добруджа 1940“
Организатор: Регионален исторически музей – Добрич
септември, Областна управа
Представяне на временната изложба „За свободата на Добруджа“, посветена на ген.-лейтенант Иван Колев и на ген.-лейтенант Георги Попов
Организатор: Регионален исторически музей – Добрич
3 септември, Музей по нова история – Варна
Освобождението на Добруджа по време на Първата световна война 1916-1917 година
Организатори Регионален исторически музей – Добрич, Регионален исторически музей – Варна и Исторически музей – Тутракан
На 7 септември се навършват 109 години от Епопеята при Добрич и 85 години от възвръщането на Южна Добруджа към България.
Програма:
9.00 – 18.00 ч., Военно гробище музей, Музей в Градски парк „Св. Георги“
Ден на отворени врати
11.30 ч. Военно гробище музей
Панихида и поднасяне на цветя
12.30 ч., Паметник на ген. Иван Колев и загиналите за освобождението на Добруджа през 1916 г.
Поднасяне на цветя
17.00 ч., Градски парк „Св Георги“, пред Музея
Празничен концерт на Духов оркестър – Добрич
Диригент д-р Росица Бояджиева
през целия ден, пл. „Възраждане“
„Граници и съдби. Добруджа 1940 година“ – изложба на открито
през целия ден, LED екран на стената на кръстовището срещу Стара къща
„Добруджа зове“ – интерактивна изложба
през целия ден
Поднасяне на цветя на паметници и паметни знаци – Кръст-паметник на загиналите в Добричката епопея; Паметен знак на загиналите от 53-ти пехотен полк в Добричката епопея 1916 г.; Плоча-барелеф на Н.В. Цар Борис III; паметни плочи на ген. Тодор Кантарджиев, полк. Борис Дрангов и Христо Стефанов
11 – 12 септември, Тутракан
Национална научна конференция „85 години Крайовски договор. Добруджа – историческа памет и съвремие. Нови проучвания (ХІХ – ХХІ в.)“
Организатори: Министерството на културата, Институтът за исторически изследвания при БАН, Добруджанският научен институт, Македонският научен институт, Военна академия „Г. С. Раковски“, Община Тутракан, РИМ – Добрич, РИМ – Силистра, ИМ – Тутракан и музеите в Балчик, Каварна, Тервел и Дулово
19 – 20 септември, София, БАН, СУ „Св. Климент Охридски“
Международна научна конференция „Крайовският договор – дипломация вместо насилие. Преплетените истории на Балканите и Европа“
Организатори: Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Регионален исторически музей – Добрич, Регионален исторически музей – Силистра