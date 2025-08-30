72-рата Международна колоездачна обиколка на България налага затварянето на улици в Казанлък

На 1 и 2 септември 72-та международна колоездачна обиколка ще премине през община Казанлък.

Ето кои са затворените улици за 1.09 (понеделник).

На основание чл. 44, ал. 1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 88 от Закона за движение по пътищата и във връзка с провеждането на 72-рата Международна колоездачна обиколка на България за осигуряване на нормалното провеждане на спортното мероприятие на територията на гр. Казанлък на 01.09. 2025г. /понеделник/

РАЗПОРЕЖДАМ

§1. Да се въведе временна организация и безопасност на движението на ППС-та, чрез забрана за движение, спиране, престой и паркиране на ППС по пътните участъци от кръстовище до кръстовище на следните булеварди и улици в гр. Казанлък за времето от 15:00ч. до 18:30ч. на 01.09. 2025г. / понеделник/ , както следва:

1. бул. „ Княз Ал. Батенберг”, в участъка от кръстовището с бул. „ Розова долина” до кръстовището с ул. „Св. Св. Кирил и Методий” /пред хотел Казанлък/ затваряне на двете пътни платна;

2. бул. „ 23-ти Пехотен Шипченски полк” в участъка от кръстовището с ул. „ Академик Петко Стайнов“ до кръстовището с бул. „Розова долина” /Лъвова чешма/ затваряне на двете пътни платна;

3. бул. „ Розова долина“ – от кръстовището с ул. „Цар Иван Шишман“ до бул. „ 23-ти Пехотен Шипченски полк“ затваряне на двете пътни платна;

4. ул. „ Йордан Стателов“, в участъка от кръстовището с ул. „ Пейо Яворов“ до бул. „Княз Ал. Батенберг“ затваряне на пътното платно;

§2. ул. „ Пейо Яворов“ – от кръстовището с ул. „Йордан Стателов“ до кръстовището с бул. „ Розова долина“ /паркинг зад Универмаг/ за времето от 09:00ч. на 01.09.2025г. /понеделник/ до 14:00ч. на 02.09.2025г. /вторник/.

