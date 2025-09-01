72-рата международна колоездачна обиколка на България налага затварянето на улици в Казанлък

От днес, 1.09 (понеделник), до 2.09 (вторник) Общината Казанлък е домакин на 72-та колоездачна обиколка на България.

Ето кои улици са затворени на 2.09.

На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 88 от Закона за движение по пътищата и във връзка с провеждането на 72-рата Международна колоездачна обиколка на България за осигуряване на нормалното провеждане на спортното мероприятие на територията на гр. Казанлък на 02.09. 2025г. /вторник/

РАЗПОРЕЖДАМ

§1. Да се въведе временна организация и безопасност на движението на ППС-та, чрез забрана за движение, спиране, престой и паркиране на ППС по пътните участъци от кръстовище до кръстовище на следните булеварди и улици в гр. Казанлък за времето от 13:00ч. до 14:30ч. на 02.09. 2025г. /вторник/ , както следва:

1. бул. „Княз Ал. Батенберг” в гр. Казанлък – от кръстовището с бул. „Розова долина” до кръстовището с ул. „ Св. Св. Кирил и Методий” /старт пред хотел Казанлък/ затваряне на двете пътни платна;

2. бул. „Розова долина“ – от кръстовището с ул. „ Цар Иван Шишман“ до бул. „23-ти Пехотен Шипченски полк“ затваряне на двете пътни платна;

3. ул. „ Йордан Стателов“, в участъка от кръстовището с ул. „Пейо Яворов“ до бул. „Княз Ал. Батенберг“ затваряне на пътното платно;

§2. Да се въведе временна организация и безопасност на движението на ППС-та, чрез забрана за движение, спиране, престой и паркиране на ППС по пътните участъци от кръстовище до кръстовище на следните булеварди и улици в гр. Казанлък за времето от 14:00ч. до 14:30ч. на 02.09. 2025г. /вторник/, както следва:

1. бул. „23-ти Пехотен Шипченски полк” в участъка от кръстовището с бул. „Розова долина“ до кръстовището с Републикански път I-6 затваряне на двете пътни платна за времето от 14:00ч. до 14:30ч.

2. ул. „Академик Петко Стайнов“, в участъка от кръстовището с паркинг зад централна поща до бул. „ 23-ти Пехотен Шипченски полк“ затваряне на пътното платно от 14:00ч. до 14:30ч.

3. ул. „Христо Ботев“, в участъка от бул. „23-ти Пехотен Шипченски полк“ до ул. “Македония“ затваряне на двете пътни платна за времето от 14:00ч. до 14:30ч.

4. ул. „Александър Стамболийски“, в участъка от бул. „ 23-ти Пехотен Шипченски полк“ до ул. „Стара планина“ затваряне на двете пътни платна за времето от 14:00ч. до 14:30ч.

5. ул. „Александър С. Пушкин“, в участъка от бул. „23-ти Пехотен Шипченски полк“ до ул. „Стара планина“ затваряне на двете пътни платна за времето от 14:00ч. до 14:30ч.

6. ул. „Севт III-ти“, в участъка от бул. „ 23-ти Пехотен Шипченски полк“ до ул. „Незабравка“ затваряне на двете пътни платна за времето от 14:00ч. до 14:30ч.

7. ул. „Индустриална“, в участъка от бул. „ 23-ти Пехотен Шипченски полк“ до ул. „Цанко Минков“ затваряне на двете пътни платна за времето от 14:00ч. до 14:30ч.

