71 нови ученици прекрачиха прага на Спортното училище в Русе

С тържествена церемония започна новата учебна година в СУ „Майор Ат. Узунов“

С тържествена церемония в двора на Спортното училище „Майор Ат. Узунов“ в Русе бе открита новата учебна година. Близо 280 младежи започват своята подготовка през 2025/2026 г. Гост на събитието бе заместник-кметът Борислав Рачев, който отправи своите пожелания към директора на учебното заведение Евгени Недев и възпитаниците на училището.

„Спортът е особен учител. Той не ви дава всичко наготово – изисква труд, търпение, дисциплина. Но заедно с това ви учи на честност, на отборен дух, на кураж да се изправяме, когато паднем. И точно тези качества ще ви направят не само добри спортисти, но и силни личности“, каза заместник-кметът. Борислав Рачев се обърна и към педагогическия екип, като заяви, че благодарение на тяхното професионално ръководство и отдаденост, училището продължава да бъде център за спортно образование и възпитание на бъдещи шампиони.

Евгени Недев пожела на добър час на учениците и се обърна към тях с думите, че ще успеят истински, единствено слушайки своите преподаватели и треньори. Директорът на СУ „Майор Ат. Узунов“ отдаде почит и на изявените бивши и настоящи медалисти на училището и призова присъстващите да се ръководят от техния пример.

Началникът на РУО – Русе д-р Росица Георгиева заяви, че да си и ученик, но и спортист, е два пъти по-трудно. Тя пожела на възпитаниците на Спортното училище да си поставят високи цели и да следват мечтите си, защото именно те определят колко значими ще бъдат техните бъдещи успехи.

Официални гости на церемонията бяха още Ивалина Александрова – представител на Министерството на младежта и спорта, д-р Валери Йорданов – ръководител катедра „Физическо възпитание и спорт“ към Русенския университет „Ангел Кънчев“, както и треньори на отделните спортни клубове и преподаватели. Със свои изпълнения се представиха талантливата млада певица Стефания Горнячка и 12-годишната Александра Янкова, която показа съчетание по спортна акробатика.

През новата учебна година прага на Спортното училище прекрачват 71 нови ученици, което е с 30 деца повече от предходната. Шестима нови преподаватели по спортни дисциплини също започнаха своята дейност по общообразователната подготовка на възпитаниците на СУ „Майор Ат. Узунов“. Новата 2025/2026 г. ще предложи и два нови спорта – баскетбол и скокове на батут.

