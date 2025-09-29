7065 километра са изминати от екипите на ОП „Чистота“ в Шумен за измиване на улици и улични участъци от март до август 2025 г.

Над 5000 куб. м. от „горчивата вода“ (непитейна) са били необходими да се измият посочените участъци

Точно 7065 километра са изминали двата автомобила на ОП „Чистота“, на които бе възложена задачата по измиването на улични участъци в Шумен в периода от март до август 2025 г.

Това се посочва в отчета на ОП „Чистота“ до кмета на община Шумен проф. Христо Христов за осъщественото измиване в града.

Средно по около 270 улични участъка са измили всеки от двата екипа за посочените 6 месеца, като са извършени 632 курса от двете машини. Общо 5072 куб. м. от „горчивата вода“ (непитейна) са били необходими да се измият посочените участъци. Дейностите се ускориха през април – преди великденските празници, когато метеорологичните условия позволиха това.

С началото на дъждовния сезон миенето на улиците поетапно се преустановява, като последните участъци, които още се изпълняват, са тези по бул. „Велики Преслав“ в кв. „Дивдядово“. Там миенето започна на 25 септември и се завършва според прогнозата за валежите.

В периода от 6 до 12 август е извършен спешен ремонт на водовземните съоръжения, което е наложило временно спиране на изпълнението на графиците по миене на улиците, се посочва още в документа.

От м. юни предприятието оказва съдействие и при поливането на новите дръвчета, засадени по ул. „Марица“ след изпълнението на ремонта там. Екипите са участвали и в гасенето на пет пожара в областта през сухия летен сезон.

Най-малко участъци от улици са измити в периода през март, тъй като миенето беше възможно от 24 март нататък, а най-много – през юли. На ден всеки екип е изминавал между 2 и 7 курса, за да изпълни заложения график по отстраняване на кал, прах, наноси и други от улиците.

Кметът проф. Христо Христов поздрави днес работещите в ОП „Чистота“ за изпълнението на задачата. През настоящия месец септември миенето все още се осъществява, но с настъпването на валежите през октомври дейностите се преустановяват. Припомняме, че както миенето на улиците, така и измиването и дезинфекцията на контейнерите за смет в Шумен се извършва с непитейна вода.

Със сливането на трите общински предприятия – по чистота, озеленяване и строителство – в едно общо, съгласно решението на Общинския съвет от 26 септември, за догодина дейностите и графиците по измиването ще се оптимизират.

