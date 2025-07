70 ментори и младежи преобразиха Морската градина на Бургас в център за лидерство и вдъхновение през изминалата седмица

70 ментори и младежи взеха участие в тридневен ритрийт Mentor the Sea през изминалата седмица, организиран от Mentor the Young в залата на Филиал – Бургас на Софийския университет, намираща се в Морската градина.



За втора поредна година общността на Mentor the Young, която се състои от амбициозни младежи и отдадено работещи ментори, които споделят своето време и знания избраха Бургас за своя летен ритрийт Mentor the Sea.

По време на тридневния ритрийт, в атрактивната учебна зала, преобразена през лятото в „Beach hub”, участниците имаха възможността да работят по различни теми, свързани с лидерството и ценностите.

Благодарение на подкрепата от In Your Hands и Dynamic Talent Management, лидери в организирането на такъв тип събития, участниците преминаха през редица фасилитирани коучинг и геймифицирани сесии. Тези сесии помогнаха на младежите да развият своите лидерски умения и да открият личните си ценности, като същевременно се забавляваха и създаваха нови приятелства.

Пред аудиторията някои от менторите имаха възможността да споделят своите успешни истории, да разкажат повече за професионалните и личните си изпитания и по този начин да вдъхновят и останалите. Тези лични разкази донесоха допълнителна мотивация и показаха, че с упоритост и подкрепа всяка цел е постижима.

След сесиите участниците имаха възможността да посетят и Ченгене Скеле с Катамарана “Анастасия” за нетуъркинг сесия на открито.

За Mentor the Young:

Тази среда предоставя безопасно и неформално пространство, където вдъхновението, идеите и знанията се разпространяват по естествен начин. Целта на програмата е да подпомогне личностното и професионално развитие на младите хора чрез съвместна работа и подкрепа.

Facebook

Twitter



Shares