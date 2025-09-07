67 лекоатлети от цялата страна участваха в 40-тото издание на Лекоатлетически крос „Ванко Дяков“ Хасково 2025.

Първи разстоянието от Димитровград до Хасково пробягаха угандецът Исмаил Ссенанджи и Маринела Ненева. Те са и носителите на купа „Ванко Дяков“, осигурена от семейството на именития хасковски атлет. Наградите на най-добрите бегачи в отделните възрастови групи връчи кметът на Община Хасково Станислав Дечев.

С второ време при мъжете до 40 години е Чудомир Черногоров, третото място е за Николай Николов.

При жените до 35 години веднага след победителката финишира Билсерих Сюлейман и Силвия Георгиева.

При юношите победител в крос „Ванко Дяков“ 2025 е Димитър Хубчев, втори е Вили Вунов, трети – Борислав Билял.

Първото място при мъжете 40-50 години е за Георги Георгиев, втори е Веселин Михов, на трето място е Любомир Герасимов. Класирането при мъжете от 50 до 60 години е: първи- Наско Башев, втори- Лъчезар Николов, трети- Георги Семковски. Във възрастова група над 60 години при мъжете победител е Бойко Златанов, веднага след него се класира Радослав Рангелов.

При жените над 35 години победител е Надежда Ангелова, втора е Митка Стоева, на трето място се класира Десислава Дукова. При жените ветерани категоричен победител е Мери Рамадан, а при мъжете ветерани над 70 години класирането е: първо място за Петър Стоянчев, второ място за Васил Николов, трети е Васил Иванов.

За всички атлети, стъпили на почетната стълбичка, Община Хасково осигури парични награди, грамоти и сувенири, а приятелите и колегите на Ванко Дяков подариха на участниците паметни тениски от 40-тото издание на емблематичния крос Димитровград – Хасково, носещ името на един от най-успешните треньори и лекоатлети на Хасково.

