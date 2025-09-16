56-ти национален лекоатлетически пробег „Колю Фичето“

В Дряново ще бъде даден стартът на 56-ия национален лекоатлетически пробег „Колю Фичето“.

На 21-ви септември, Спортен комплекс „Локомотив“ – Дряново, ще събере участници, организатори и зрители на петдесет и шестото издание едно от най-старите и традиционни атлетически състезания у нас Шосеен крос „Колю Фичето“, кръстен на именития възрожденски строител. В 16 старта, спортисти от различни възрастви групи, ще премерят сили за призовите места, като началото на спортния празник е в 09:30 ч. на 21.09.2025 г. За повече информация относно регламента можете да намерите на официалния сайт: www.dryanovo.bg„

Facebook

Twitter



Shares