550 бургаски ученици получиха своите отличия в навечерието на Никулден

В навечерието на празника на Бургас – Никулден, кметът Димитър Николов връчи грамоти и награди на 550 изявени бургаски ученици, които през годината са заели призови места в международни и национални олимпиади, състезания и конкурси.

Вълнуващата тържествена церемония по връчване на наградите на Община Бургас се проведе в зала „Атриум“ на Бургаския свободен университет в присъствието на ученици, директори на бургаските училища. преподаватели и родители.

„Две събитие в навечерието на Никулден и коледните празници за мен са най-важни – награждаването на най-успелите, талантливи и можещи бургаски деца и да посетя социалните заведения, в които отглеждаме децата, лишени от родители. Ние се отнасяме с респект и внимание към вашите усилия и успехи, защото това, което сме постигнали, вие трябва да го увеличите и надградите. Животът е динамичен и успяват само най-успешните, тези които са се трудили. Това сте го постигнали благодарение на вашата воля и амбиция. Но и с подкрепата на вашите преподаватели, треньори и родители. Днес вие сте най-важните и ви дължим тези аплодисменти и възхищение. Показвате, че Бургас има бъдеще и необятен хоризонт! Благодаря ви, че ни правите щастливи с тези първи места и увеличавате нашата градска гордост. Молбата към всички вас е да не се отказвате и да не се възгордявате от тези успехи, а да продължавате да ги надграждате!“, сподели от сцената кметът Димитър Николов, преди да връчи наградите на учениците.

По традиция на нея бяха връчени и най-престижните отличия – „Ученик на годината“ и „Студент на годината“. Тази година престижното отличие „Студент на годината“ получиха трима студенти – Марина Петкова – Бургаски държавен университет „Проф. д-р Асен Златаров“, специалност „Медицина“, Богдан Костадинов – Бургаски свободен университет, специалност „Международни икономически отношения“, Гаудиа Агханену – Бургаски държавен университет „Проф. д-р Асен Златаров“, специалност „Медицина“.

В конкурса „Ученик на годината“ награди получиха:

Ивайла Димитрова – ОУ „П. Р. Славейков“, категория „Изкуства“ – І-IV клас

Алексима Рамчева – ОУ „П. Р. Славейков“, категория „Изкуства“ – V-VII клас

Георги Тодоров – НУМСИ „Проф. Панчо Владигеров“, категория „Изкуства“ – VIII-XII клас

Боряна Томова – ОУ „Александър Георгиев – Коджакафалията“, категория „Математика и природни науки“ – І-IV клас

Лъчезар Томов – ППМГ „Акад. Никола Обрешков“, категория „Математика и природни науки“ – V-VII клас

Ванеса Калинкова – ППМГ „Акад. Никола Обрешков“, категория „Математика и природни науки“ – VIII-XII клас

Анислава Касърова – ОУ „Александър Георгиев – Коджакафалията“, категория „Хуманитарни науки“ – V-VII клас

Божидар Тодоров – ППМГ „Акад. Никола Обрешков“, категория „Хуманитарни науки“ – VIII-XII клас

Антония Георгиева – ОУ „Александър Георгиев – Коджакафалията“, категория „Спорт“ – I-IV клас

Мартин Благоев – ОУ „Антон Страшимиров“, категория „Спорт“ – V-VII клас

Дариан Абди – АЕГ „Гео Милев“, категория „Спорт“ – VIII-XII клас

На церемонията по връчване на наградите „Студент на годината“ и „Ученик на годината“ на Община Бургас присъстваха още председателят на Общинския съвет Михаил Хаджиянев, началникът на РУО Бургас Валентина Камалиева, общественият посредник на Бургас Тодор Стамболиев, зам.-кметът по образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики Михаил Ненов, заместник-кметът по бюджет и финанси Станимир Апостолов, Павел Чепов – председател на постоянна комисия по образование към Общинския съвет, директорът на дирекция „Образование“ в Община Бургас Катя Мишева, проф. Милен Балтов – ректор на БСУ, проф. Сотир Сотиров – ректор на БДУ „Проф. д-р Асен Златаров“, Константин Янков – председател на Синдиката на бургаските учители към КНСБ Бургас, Огнян Маринов – председател на Регионалния синдикат на образованието, директори на бургаски учебни заведения, учители и ученици.

