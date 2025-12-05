52 плакета за добри дела бяха връчени в петото издание на инициативата „Доброволчеството носи щастие“

За пета поредна година в Разград бяха връчени награди за добри дела. Инициативата „Доброволчеството носи щастие“ е на Общинския съвет по наркотични вещества и Превантивно-информационен център към него и се провежда по повод 5 декември – Международния дан на доброволеца.

Тържественото връчване на красивите плакети се проведе в Художествената галерия „Проф. Илия Петров“, а честта да наградят призьорите имаха заместник-кметът на Община Разград Елка Неделчева и председателят на ОбСНВ Станислава Петрова.

В приветствието си към участниците в инициативата заместник-кметът Елка Неделчева поздрави младите хора за активната им гражданска позиция, чрез която заявяват желанието си всички да живеем в един по-добър свят. Тя изрази убеденост, че младите хора, за които добротата е това, което трябва да изпълва сърцата ни, за да бъдем хора и да си помагаме, са много повече от номинираните. “Бъдете винаги с активна гражданска позиция и уверено правете света около нас по-човечен и по-добър“ – пожела на младите хора г-жа Неделчева.

Призовете от инициативата „Доброволчеството носи щастие“ се връчват в три категории – „Изключителен принос“, „Инициативност и лидерство“ и „Положително въздействие“. Получиха ги не само ученици, учители, класове и цели училища от община Разград, но и такова от съседни общини – Завет и Исперих. Отличия имаше и за благотворителни организации и за хора извън ученическа възраст, направили добри дела. Сред добрините, извършени от номинираните, са: помощ за възрастни хора и деца в нужда, участие в благотворителни инициативи, почистване на обществени места, изработване на къщички за бездомни животни и птици, дарителски акции на книги или на дрехи за социално слаби, и много други.

