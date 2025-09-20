50-метров трибагреник и звуци на гайди поставиха началото на празника на чесъна

Вип-гости дегустираха черния чесън в Долни Раковец

Първият ден на Фестивала на чесъна в село Долни Раковец (област Перник) премина с много емоции и настроение. Началото бе поставено тържествено със звуците на гайди и с излизането на млади момичета и момчета в народни носии, които развяха внушителен 50-метров български трибагреник.

В празника се включиха народният представител Димо Дренчев и общинският съветник от Перник Радослав Червенков, които взеха участие в „Игрите на чесъна“, като се включиха именно в дегустацията на прочутия черен чесън от Долни Раковец. Те оцениха неговите качества, определяйки го като изключителен продукт със сладост, мекота и липса на остра миризма. Черният чесън, произвеждан чрез специална ферментация, е гордостта на селото и е смятан за най-добрия в България.

Фестивалната програма през първия ден предложи много музика, танци и кулинарни изкушения. Публиката се наслади на изпълненията на Нелина Славкова, Невена Цонева, Яница и Искрен Пецов, както и на талантливите младежи от група Art Crew. Кулинарните демонстрации на Теменужка Матева и Бети от „Дивата ферма“ събраха аплодисменти, а игрите с чесъна създадоха истинско настроение сред гостите.

Фестивалът продължава и утре, 21 септември, когато жителите и гостите на Долни Раковец отново ще имат възможност да станат част от празника. На сцената ще излязат ФА „Български ритми“, Маги Йорданова, Таня Дупаринова и Валерия Момчилова, а децата от ДГ „Осми март“ ще донесат своето настроение с изпълненията си. За всички ще има и нови игри с чесъна, които са се превърнали в запазена марка на събитието.

Фестивалът на чесъна в Долни Раковец за пореден път доказва, че това село е „сърцето на чесъна“ в България със своите уникални продукти, традиции и гостоприемство.

