50 години на сцена: Илка Александрова събира фолклорни легенди за грандиозен юбилей на Античния театър

На 20 септември 2026 г. от 20:00 ч. Античният театър в Пловдив става сцена на 100% живо изпълнение без плейбек, премиера на нови песни и уникален съвместен концерт. Обичаната народна певица Илка Александрова – „Царицата на авторската фолклорна песен“, отбелязва своя полувековен творчески път с юбилейния концерт-спектакъл „Търновска царица и тайната песен“. Вечерта ще предложи не просто ретроспекция на емблематичните ѝ хитове като „Търновска царица“, „Джанъм Тодоро, кажи Тодорке“ и „Танцувай, Пагане“, но и ексклузивна премиера на изцяло нов авторски албум и специално подготвената „тайна песен“.

Публиката ще се наслади на абсолютно живо изпълнение – чиста емоция и виртуозно свирене без плейбек с виртуозите от бенда „Илка Александрова и Солистите на Тракия“.

Концертът включва музикални изпълнения от четири фолклорни области в един спектакъл. Участват гост-изпълнители, които сами творят своя репертоар, които ще се съберат на една сцена – Володя Стоянов – Войводата (Пиринска Македония), Дичо Дичев (Странджа), Николина Савова (Тракия) и Костадин Кисьов(Родопи) в чест на Илка Александрова, нейния юбилей и с огромна обич към вярната публика.

„Търновска царица и тайната песен“ обещава да бъде сценично шоу, което ще заплени зрителите и с невероятна танцова магия. Визуалната концепция е поверена на хореографа Марио Посталов с участието на Танцов ансамбъл „ПостАрт“ и Танцов театър – Пловдив.

„Тайната песен – действителното заглавие и мелодия на новата песен ще разкрия за Вас на самия концерт, заедно с цяла огърлица от нови авторски песни. Но разбира се, ще изпеем заедно и любимите ви хитове, с които израснаха няколко поколения!“, сподели Илка Александрова.

Билети се продават на Касата пред Община Пловдив и онлайн в Eventim.bg и Grabo.bg

Медиен партньор е Телевизия „Тянков Фолк“.

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За Илка Александрова:

Историята на Илка Александрова е разказ за смелостта да разчупиш канона и да създадеш собствен почерк. Всичко започва в средата на 70-те години, когато младото момиче от Хасковския край, усетило нуждата от свой собствен стил, се явява на конкурс пред държавното радио. Журито я одобрява, но отправя забележка, че пеенето ѝ не звучи традиционно и автентично за родния ѝ край. Тогава Илка прави нещо дръзко – записва първите си пет песни, спестявайки на комисията факта, че ги е написала сама. Сред тях е и емблематичната „Джанъм Тодоро, кажи Тодорке“.

Това е началото на един феномен в тракийската музика. През 80-те години нейната звезда изгрява ярко, а специфичният ѝ стил се превръща в дългоочакваното съвременно интерпретиране на фолклора ни. Нейният талант я отвежда от препълнените стадиони в чужбина, където 25-хилядна публика я връща три пъти на бис, до Брюксел, където през 2002 г. представя България на тържествения концерт по повод приемането ни в НАТО.

През годините Илка Александрова изгражда репертоар, който днес е част от кръвната картина на българина – хитове като „Търновска царица“, „Прочу се Дана, Юрдана“, „Танцувай, Пагане“ и много други. Професионалният ѝ път я превежда през ролите на певица, диригент на армейски хор, преподавател и арт мениджър със собствен музикален лейбъл. Но извън блясъка на прожекторите, тя остава свързана с хората – като активен благотворител и посланик на каузи за подкрепа на деца с аутизъм, деца с физически заболявания и възстановяване на духовни храмове.

Предстоящият концерт в Пловдив няма да бъде просто ретроспекция. Той ще бъде премиера на новото творческо вдъхновение на певицата.