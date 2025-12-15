5 златни и 1 бронзов медал за школа „MDX“ при ОДК – Пазарджик от международния шампионат Plovdiv Open “Rainbow of Talents” 2025

Годината завършва изключително успешно за школата по спортни танци и стрийт денс „MDX“ при Общински детски комплекс – Пазарджик, който за пореден път затвърждават своето достойно присъствие на националната и международната танцова сцена.

И шестте танца, представени от възпитаниците на школата бяха отличени с 5 златни и 1 бронзов медал от Международния танцов шампионат Plovdiv Open “Rainbow of Talents” 2025.

Престижният форум събра впечатляваща по мащаб и качество конкуренция – 2048 участници от 47 танцови школи, с 679 конкурсни изпълнения, оценявани от международно професионално жури. В тази изключително оспорвана среда школа „MDX“, с ръководител Любомира Попова, се открои с високо художествено и техническо ниво, като всяко участие на нейните танцьори бе отличено с призово място.

Златни медали получиха Кристина Русекова (стрийт денс, соло – мини), Лора Боюклиева (стрийт денс, соло – деца), Втора група стрийт денс (формация – деца), Първа група стрийт денс (група – сеньори) и Втора група спортни танци (стил Латино – мини). Трето място и бронзов медал спечелиха танцьорите от Първа група спортни танци (стил Латино – юноши).

Постигнатите резултати са категорично доказателство за последователната работа, високата дисциплина и професионалния подход в подготовката на младите танцьори, както и за отдадеността на техните ръководители. Успехът е още по-значим на фона на силната международна конкуренция и строгите критерии на журито.

