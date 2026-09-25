49-тата традиционна изложба на свищовски художници бе празнично открита днес

В Художествена галерия „Николай Павлович“ днес бе открита 49-тата традиционна изложба на свищовските художници. Събитието започна с песента „Босоного лято“, в изпълнение на Владислав Валериев от Школата за поп и рок изпълнители „Естрада“, след което директорът на галерията Таня Ликова отправи приветствено слово, в което каза: „Тази вечер нашият град отново празнува – не само заради традиционните и обичани празници „Свищовски лозници“, но и заради триумфа на духа, който виждаме около нас. Двете ни изложбени зали буквално греят, благодарение на 61 творби от 27 вдъхновени свищовски автори. Всеки един от тях ни допуска до своя личен свят чрез багри, форми, теми и техники, които го вълнуват.“ Тя изказа огромната си благодарност към свищовските художници за това, че въпреки трудностите, които срещат по своя творчески път, вдъхновението им не стихва. В края на словото си тя сърдечно благодари на Община Свищов в лицето на д-р Генчо Генчев и д-р Росен Маринов за безрезервната подкрепа и съдействие през годината. Също така тя не забрави да благодари и на спомоществователите от „Биляна“ ООД – с. Българско Сливово и Супермаркет „Аквилон“ – Свищов, които допринесоха вечерта се превърне в празник на сетивата.

За официалното откриване на събитието, г-жа Ликова предостави думата на д-р Генчо Генчев, който благодари от свое име на всички художници и свищовски творци за тяхното участие, като изрази радостта си от това, че изключително много млади хора вече се включват към традиционната есенна изложба. „Вярвам, че това има своето бъдеще, още повече, че община Свищов активно полага усиля за развиване на младежки политики и създаване на условия за развитие на младите хора и техните таланти. Чрез проектите, които реализираме, искаме да помогнем за развитието на нашите деца, защото това е смисълът, за който ние работим. Бъдещето на Свищов са нашите деца и няма как да не подкрепяме творците, да не подкрепяме образованието и науката, защото това са основните стълбове на нашето общество. След броени часове ще дадем старт на празниците „Свищовски лозници“, които са празници на духа, на таланта и на всички нас. Затова искам да ви пожелая преди всичко да празнуваме заедно с близките си хора и да бъдем обединени, защото само когато сме обединени можем да постигнем хубавите неща за нашия град. Нашият град сме всички ние – неговите граждани, от най-възрастните до най-малките.“, каза в словото си той.