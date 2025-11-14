457 кг. опасни отпадъци бяха предадени днес в мобилния пункт, който Община Хасково и „ЕкоСейф“ ООД организираха за пореден път в града.

В рамките на деня жителите на Хасково предадоха 179 кг. киселини, 25 кг. луминисцентни тръби и отпадъци с живак, 131 кг. бои, мастила, лепила и смоли, 93 кг. перилни и почистващи смеси, съдържащи опасни вещества, както и 29 кг. лекарствени продукти.

Кампанията по разделно събиране на опасни отпадъци от бита има за цел да улесни гражданите, които искат да изчистят домовете си от опасните отпадъци. Благодарение на Община Хасково предаването е напълно безплатно за гражданите. Община Хасково осигурява тази възможност за пореден път, защото в партньорство с „ЕкоСейф“ ООД прави още една стъпка към по-чиста и безопасна среда на живот в нашия град.

