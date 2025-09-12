409 първокласници ще получат подарък от кмета на Разград в първия учебен ден – книжка с български народни приказки

409 първокласници от община Разград ще прекрачат училищния праг за първи път на 15 септември и по традиция ще получат подарък – книжка с български народни приказки с послание от Кмета на Общината.

Това съобщи на брифинг в навечерието на първия учебен ден градоначалникът Добрин Добрев. Преди няколко дни той подписа лично книжките, те вече са получени в училищата.

На 15 септември 2025 г. новата учебна година ще започне присъствено във всички 20 детски градини и 19 училища на територията на община Разград – съобщи Кметът Добрин Добрев. Изключение е Спортното училище, което откри учебната година на 1 септември.

Броят на децата в детските градини е 1 500, в общинските училища – 4 312, а в държавните училища – 1 325.

Всички детски градини и училища са готови за учебния процес, всички директори са осигурили медицинско обслужване (здравен кабинет и медицинско лице) за децата и учениците и имат готовност за предстоящия отоплителен сезон.

Обезпечени са с познавателни книжки всички групи в детските градини, както и с учебници и учебни комплекти учениците от I до XII клас в училищата за безвъзмездно ползване през учебната 2025/2026 година. Те ще получават безвъзмездно и достъп до електронно четимите учебници.

До края на календарната година ще бъдат извършени ремонти и подобрения в редица детски градини в населените места на община Разград:

ДГ „Гълъбче“, с. Топчии – ремонтът в детската градина включва освежаване и боядисване на коридор и санитарно помещение; ремонт на водопроводна инсталация и освежаване на кухненско помещение; подмяна на осветителни тела в коридор и главен вход.

ДГ №1 „Щастливо детство“, с. Раковски – освежаване и боядисване на стени и тавани на умивални, тоалетни, коридори и преддверие.

ДГ „Пролет“, с. Стражец – освежаване и боядисване на стени и таван на кухненско помещение; подмяна на осветителни тела, освежаване и боядисване на стени и таван на коридора в детската градина и коридора на входа на детската градина.

ДГ „Здравец“, с. Гецово – подмяна на стара метална входна врата с нова PVC врата.

ДГ „Митко Палаузов“, с. Киченица и ДГ „Радост“, с. Мортагоново – подмяна на стара дървена дограма на прозорците в детската градина с нова PVC дограма.

ДГ „Пролет“, с. Стражец – подмяна на стара дървена дограма на прозорците в детската градина с нова PVC дограма – физкултурен салон, дирекция, почивна стая.

ДГ „Георги Димитров“, с. Благоево – подмяна на стара дървена дограма на прозорец в детската градина с нова PVC дограма.

Предстои и реализация на проекти, финансирани от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда в рамките на Национална кампания „Чиста околна среда – 2025“ на тема: „Обичам природата – и аз участвам“:

В две детски градини – ДГ „Здравец“, с. Гецово и ДГ „Митко Палаузов“, с. Киченица – ще бъдат монтирани нови детски съоръжения за игра на открито и ще бъде изграден екокът за отдих по спечелени проекти.

Проектно предложение по ПУДООС е одобрено и за ДГ №2 „Лудогорче“, гр. Разград за изграждане на фитнес площадка във вътрешния двор на детската градина, включваща и сензорна пътечка, както и облагородяване на пространството около фитнес площадката.

По ПУДООС е одобрен и проект на Професионална гимназия по селско стопанство и хранително-вкусови технологии „Ангел Кънчев“ за създаване на нова лаборатория по природни науки.

Започна и подмяна на амортизирани детски съоръжения за игра в детски градини:

В ДГ №11 „Детелина“ вече са монтирани 4 люлки и 2 комбинирани съоръжения за игра в дворното пространство на детската градина.

В ДГ №2 „Лудогорче“ предстои монтирането на три нови комбинирани детски съоръжения за игра в дворното пространство на детската градина.

По Национална програма „Хубаво е в детската градина“ на Министерство на образоването и науката са одобрени ДГ № 2 ‚Лудогорче“, гр. Разград, ДГ № 3 „Приказка“, гр. Разград и ДГ № 4 „Митко Палаузов“, гр. Разград. Темата на Програмата е свързана със здравословното хранене и стимулиране на физическата активност на децата. През предстоящата учебна година:

В ДГ №2 „Лудогорче“, гр. Разград ще бъдат монтирани комбинирани съоръжения за игри на открито с цел стимулиране на физическата активност на децата и водене на здравословен начин на живот.

В ДГ №3 „Приказка“, гр. Разград ще бъде закупено оборудване за „детски ресторант“, свързан със здравословното хранене.

В ДГ №4 „Митко Палаузов“, гр. Разград ще бъде издадена интерактивна книжка с добавена реалност на тема „Здравословен начин на живот“, която ще бъде предоставена на децата и техните родители.

В училищата:

ОУ „Отец Паисий“ ще започне новата учебна година с нова спортна площадка. Съоръжението включва волейболно и баскетболно игрище. Новата спортна площадка е изградена по проект на училището по Програма за изграждане и основен ремонт на спортни площадки и физкултурни салони в държавните и общинските училища за периода 2024 – 2027 г. Проектът е изготвен със съдействието на Община Разград, както и с финансова подкрепа от 50 000 лв. от Общината. Предстои в следващите дни да приключи реализацията на проекта.

В ОУ „Васил Левски“ по спечелен проект по Програмата започнаха ремонтни дейности, включващи основен ремонт на част от спортната площадка на училището. Проектът предвижда теренът да бъде покрит със специализирана каучукова настилка и да бъдат възстановени и обособени три сектора – за дълъг и висок скок, както и за тласкане на гюле. Лекоатлетическата писта също ще бъде изцяло обновена. Проектът се реализира със средства по националната програма и също с 50 000 лв. финансова подкрепа от Община Разград.

В първия учебен ден във всяко от 19-те училища на територията на общината ще има представител на Общинска администрация. Кметът Добрин Добрев ще поздрави учениците и учителите в ОУ“Н.Й.Вапцаров“-Разград, председателят на Общински съвет-Разград Галина Георгиева ще е в ПГПЧЕ“Екзарх Йосиф“, заместник-кметът Полина Иванова – в ОУ“Васил Левски“, заместник-кметът Хабибе Расим – в ППМГ“Акад. Н.Обрешков“, заместник-кметът Зорница Евгениева – в НПТГ“Шандор Петьофи“, секретарят на Община Разград Нели Добрева – в СУ“Христо Ботев“. Тържествата в останалите учебни заведения ще уважат директори на дирекции, началници на отдели и служители в отдел „Образование, младежки дейности и спорт“ в Община Разград.



