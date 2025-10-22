40 секретари на общини от Североизточна България участват в работна среща в Търговище

Основна тема е организацията на изцяло електронния вътрешен документооборот от 2026 г.

Община Търговище днес, 22 октомври, е домакин на регионалната среща на Националната асоциация на секретарите на общини в Република България. В нея участват 40 секретари от местните администрации в Североизточния регион. Основна тема на дискусиите е вътрешният електронен документооборот, който става задължителен в администрациите от 2026 г. Домакини на срещата са кметът д-р Дарин Димитров, председателят на Общинския съвет Тахир Тахиров и секретарят на Община Търговище Христалина Халачева.

В рамките на деня секретарите ще коментират правната рамка, плановете и подходите за внедряване на новия модел на работа. Ще бъдат дискутирани още техническите и практическите аспекти на прехода.

Срещата бе открита от кмета д-р Димитров, който заяви, че именно на секретарите се пада задачата по възможно най-добрия начин да организират административната дейност.

„Наистина мечтая за деня, в който няма да подписваме документи на хартия. Нека от 2026 г. наистина всички започнем да работим по един европейски и съвременен модел“, заяви кметът. Той поясни, че в Община Търговище е в ход подготовката за прехода към изцяло електронния документооборот и администрацията ще е в готовност да премине към него от 2026 г.

От 1 януари догодина цялото вътрешно движение на документи в Община Търговище ще е електронно. Целият поток от документация и информация като отчети, заповеди, справки и други ще бъдат изготвяни, съгласувани и подписвани само в електронна форма.

Понастоящем голяма част от актовете и документите се създават на хартиен носител, като тези документи впоследствие се сканират и прикачат в деловодната система, в сайта или се изпращат по имейл до гражданите. С новия подход на работа ще бъде постигната по-голяма бързина и прозрачност в процеса по създаване и движение на документите.

Новият метод на работа се очаква да допринесе и за по-добрата координация между отделните звена в Общината. Ще бъде повишена и сигурността на процесите, предвид необходимостта от използване на средствата за електронна идентификация на служителите.

Facebook

Twitter



Shares