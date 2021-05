4 арт събития представят изкуствата на АМТИИ – Пловдив

Фестивалът Made at the Academy става част от културния календар на общината

Четири впечатляващи арт събития, обединени във фестивален формат Made аt the Academy, за първи път представят в цялост творческия потенциал на Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив /АМТИИ/: класическа музика, джаз, танц, изобразителни изкуства и фолклор. На различни сцени и локации студенти и преподаватели, водещи имена в българското съвременно изкуство ще изявят своя талант. От 2021 г. Made At the Academy става част от културния календар на Община Пловдив като полифонично изграден мултижанров продукт на творците от всички факултети и специалности на АМТИИ – едно от най-престижните висши учебни заведения по изкуствата в България.

Made аt the Academy стартира на Римския стадион на 8 юни от 18.00 ч. с документалната изложба „Архитектурното богатство на Академията“, дело на проф. д-р Галина Лардева и доц. д-р Александър Гьошев. На мобилни конструкции се проследява историята на сградите, в които се помещават днес специалностите на академията – прочутото Жълто училище; Централната сграда, разположена непосредствено до античния театър, дело на една от първите жени архитектки в България- арх. Винарова; красивото Славейково училище, в което е преподавал Петко Р. Славейков; артистичното Зелено училище; сградата на ул. „Съборна“, дело на арх. Йосиф Шнитер и др. Изложбата ще продължи до края на юни.

Два часа по-късно, в 20.00 ч., също на Римския стадион Академичният оперен театър с художествен ръководител доц. Пламен Първанов вдига завеси за премиера пред пловдивска публика на оперетата „Ба-та-клан“ на Жак Офенбах с диригент Алия Хансе и режисьор Ивайло Михайлов.

На следващия ден – 9 юни, от 18.00 ч., залите за временни експозиции на Градската художествена галерия на ул. „Княз Александър I Батенберг“ № 15 отворят врати за представителната Годишна изложба на факултет „Изобразителни изкуства“ на Академията, в която се представят всички специалности: графичен дизайн и фотография, педагогика на обучението по изобразително изкуство, сценография, фотография, дизайн на облеклото, стенна живопис, живопис, графика, скулптура и др. Както всяка година ще бъдат обявени отличените студенти в ежегодния студентски конкурс.

Същата вечер от 20.30 ч. Академията събира пловдивчани и гости на града на Античния театър за кулминацията на фестивала – Представителния концерт „Академията кани Пловдив“ с участието на Хор на студентите, Ансамбъл съвременни танцови техники, Академичния народен хор, Академичен фолклорен ансамбъл, Академичен народен оркестър, Академичен смесен хор Гаудеамус, Студентска поп и джаз формация при АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“, Интро квартет и много други изпълнители.

Като най-значима образователна културна институция в Пловдив АМТИИ има амбицията да превърне фестивала Made аt the Academy в ежегоден постоянно обновяващ се арт форум, на който публиката да става съпричастен свидетел на успехите на Академията в подготовката на бъдещи творци и заедно с това оформя техните качества в естествена сценична публична среда. В лицето на организаторите на проекта проф. д-р Тони Шекерджиева-Новак и проф. д-р Галина Лардева, екипът на висшето училище по изкуствата очаква Made аt the Academy да заеме мястото си сред най-значимите събития в културния живот на Пловдив.

Проектът Made аt the Academy се осъществява с подкрепата на Община Пловдив и в партньорство с ОИ Старинен Пловдив.

Събитието може да проследите на: https://www.facebook.com/events/273933807848165/?post_id=273933817848164&view=permalink¬if_id=1622131828152010¬if_t=page_post_reaction&ref=notif