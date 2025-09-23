350 жители на Свищов взеха участие в кампанията „Да изчистим България заедно“

И през тази година община Свищов се включи в националната еко кампания „Да изчистим България заедно“. В инициативата взеха участие 350 жители на общината, които събраха общо 3100 кг отпадъци от 22 предварително заявени зони.

По време на кампанията направи впечатление, че всяка година все повече деца и ученици се включват в организираното почистване, което е изключително обнадеждаващо и показва отношението на младите и подрастващите към опазването на природата и околната среда. 11 учебни заведения и детски градини почистиха избраните от тях райони, като с много усмивки и добро настроение показаха, че всичко започва с една малка стъпка.

