34 двойки се включиха в турнира по плажен волейбол „Живей активно“ във Варна

„Канарите“ триумфираха при мъжете, а Volley Junkies спечелиха първото място при жените

С много емоции, спортсменски дух и атрактивни изпълнения премина поредното издание на традиционния аматьорски турнир по плажен волейбол „Живей активно“ на Южния плаж във Варна.

В надпреварата се включиха общо 34 двойки – 24 мъжки и 10 женски, пристигнали от различни градове на страната. В рамките на два състезателни дни те изиграха оспорвани срещи на специално изградените кортове на плажната ивица под ПК „Приморски“.

Турнирът беше официално открит от заместник-кмета на Община Варна София Колева. Тя приветства участниците и благодари на организаторите от ВК „Енерджи“ и дирекция „Спорт“ към Община Варна за усилията им за развитието на инициативата.

„Канарите“ и Volley Junkies са шампионите

При жените първото място спечели Volley Junkies, следван от отборите „Мираж“ и „Льонитата“.

При мъжете шампион стана отборът на „Канарите“. На второ място се класира двойката на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, а третата позиция зае „Ботевата чета“.

Призьорите бяха отличени с купи и медали от директора на дирекция „Спорт“ към Община Варна Георги Арнаудов. Председателят на ВК „Енерджи“ Евгени Петков връчи и предметни награди, осигурени от партньорите на турнира.

„Живей активно“ е част от инициативите на Община Варна за насърчаване на активния начин на живот и популяризиране на масовия спорт сред жителите и гостите на морската столица.