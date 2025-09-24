300 атлети от 11 държави ще премерят сили в традиционния шосеен пробег Русе – Гюргево

На 28 септември /неделя/ ще се проведе традиционният шосеен пробег „Бягане на Свободния дух Русе – Гюргево“.

В осмото издание на надпреварата ще се включат 300 участници от 11 държави. За да пробягат 15-километровото трасе, ще пристигнат атлети от Румъния, България, Сърбия, Украйна, Уганда, Великобритания, Полша, Испания, Унгария, Ирландия и Кения. Това стана ясно на провелата се днес пресконференция в сградата на Община Гюргево. В нея участваха зам.-кметовете на община Русе Борислав Рачев и Златомира Стефанова, Евгени Игнатов – председател на Спортния лекоатлетически клуб „Дунав” – Русе и зам.-кметът на община Гюргево Мариан Дамян.

Борислав Рачев подчерта, че пробегът е своеобразен празник за двата дунавски града и заяви увереността си, че състезанието ще бъде организирано на високо ниво, достойно за международния му характер. Златомира Стефанова изтъкна, че спортната инициатива е доказателство за трайната връзка и приятелство между Русе и Гюргево, което намира израз не само в културните и икономическите контакти, но и в развитието на спорта. Евгени Игнатов изрази удовлетворение, че след присъединяването на България към Шенгенското пространство провеждането на състезанието ще става още по-лесно и достъпно за участници и публика. Заместник-кметът на Гюргево Мариан Дамян определи пробега като символ на приятелството отвъд границата и като едно от най-значимите спортни събития в региона.

Стартът на 15-километровото трасе ще бъде даден пред Съдебната палата в Русе в 11 ч. Участниците ще преминат пред ул. „Александровска“, ул. „Доростол“ и бул. „Тутракан“. Те ще пресекат Дунав мост, финиширайки на площада пред сградата на Община Гюргево.

Награждаването на победителите ще бъде около 13 ч. По трасето ще преминат най-силните родни бегачи, тримата призьори от миналогодишното издание, както и атлети от възрастовите групи 45 + и 50 +. Най-възрастният участник за поредна година е Иван Грозев, роден през 1946 г., който бяга от 2016 г.

Всеки участник ще получи юбилеен медал и тениска, а най-бързите мъже и жени в генералното класиране и по възрастови групи ще бъдат отличени с парични премии. Предвиден е награден фонд от 6500 евро.

Във връзка с безпроблемното протичане на шосейния пробег, на 28 септември /неделя/ ще бъдат затворени за движение ул. „Доростол“ и бул. „Тутракан“ от 11 до 11:30 ч, а Дунав мост – от 11:15 до 11:45 ч.

Организатори на проявата са Община Русе и Спортен лекоатлетически клуб „Дунав“. Тя е включена в календара на Европейската федерация по лека атлетика.

