30 доброволци бдят за безопасността на русенци

На 5 декември отбелязваме Международния ден на доброволеца – дата, на която световната общност изразява своето уважение към хората, които помагат безвъзмездно и със своя труд допринасят за една по-сигурна среда за всички.

Доброволното формирование на Община Русе е създадено с решение на Общинския съвет през 2008 г. и днес обединява 30 мотивирани доброволци – водолази, алпинисти, спасители, медици и специалисти от различни професионални сфери. Формированието е член на Националната асоциация на доброволците в Република България и е ключов партньор на институциите при реакция в извънредни ситуации. „Гордеем се, че в Русе има хора, готови да реагират първи в трудни моменти и да защитават живота и имуществото на своите съграждани. Надяваме се техният пример да вдъхнови още хора да се включат в каузата на доброволчеството“, каза кметът Пенчо Милков, който поздрави русенските доброволци с празника им и им благодари за техния професионализъм и смелост.

През 2025 г. доброволците участваха активно в редица важни операции, обучения и реални действия за защита на населението. Още в първите месеци на годината те се включиха в пожаротактическо учение за гасене на пожар в магазин „Техномаркет Арена“ в Търговско-развлекателен център „Ритейл парк“. През май взеха участие в съвместното учение „Дунав 2025″ за ограничаване на нефтен разлив и защита на бреговата ивица в района на защитена територия по „Натура 2000″ – остров „Алеко“. През юли формированието заедно с РДПБЗН-Русе гаси пожара в землището на Николово, който застрашаваше както самото село, така и „Дунарит“.

Октомври се оказа особено натоварен месец с две критични операции. Първата беше евакуацията на жители от ниските части на Николово, която се реализира съвместно с РДПБЗН-Русе и ОД на МВР в Русе поради компрометирана стена на язовир „Николово“. Освен това доброволците раздаваха информационни материали на жителите от селото как да реагират при евентуално усложняване на обстановката. През ноември доброволците преминаха общинско учение за проиграване на Външния авариен план на „Депо за светли нефтопродукти – Русе“ с оператор „Сакса“ ООД, който е част от Плана за защита при бедствия на Община Русе. В същия месец формированието се включи и в акция по монтиране на измерителни рейки на водовземната кула и преливника на язовир „Николово“.

В условията на нарастващ риск от бедствия, пожари и други извънредни ситуации, свързани с климатичните промени, ролята на доброволците придобива все по-голямо значение. Желаещите да се включат в доброволното формирование могат да подадат документи по електронната поща на адрес: i.dimitrov@ruse-bg.eu.

По случай Международния ден на доброволеца всички оперативни структури на РДПБЗН – Русе ще са отворени днес за посетители, които могат да се запознаят с възможностите на пожарната и спасителна техника.

