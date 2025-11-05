28 висши училища ще участват в Кандидатстудентска борса на 12 ноември в Разград

28 висши учебни заведения ще участват в тазгодишната Кандидатстудентска борса, която ще се проведе на 12 ноември в Разград. Събитието се организира от Регионално управление на образованието-Разград и Община Разград. Целта на инициативата е кандидат-студентите и всички интересуващи се да получат актуална информация за възможностите за продължаване на обучението и реализацията след завършване на висше образование. Инициативата е свързана с провежданата ефективна политика за създаване на условия за равен достъп на учениците до качествено образование.

Предвижда се Кандидатстудентската борса да бъде посетена от ученици от 11 и 12 клас от училищата в област Разград.

Откриването на Кандидатстудентската борса е от 11,00 ч. на 12 ноември, сряда, от 11,00 ч. в Общински културен център-Разград(Новия театър). Тя ще бъде отворена от 11,00 до 17,00 ч.

През тази година към Кандидатстудентската борса има още по-завишен спрямо предходната година интерес от висшите училища, през 2024 г. заявки за участие бяха подали 24 от тях.

Ето кои висши учебни заведения ще участват в Кандидатстудентска борса 2025 г.: Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов; Университет за национално и световно стопанство – София; Нов Български университет – София; Национална спортна академия – София; Русенски университет „Ангел Кънчев“; РУ „Ангел Кънчев“ – филиал Разград; Технически университет – Варна; Икономически университет – Варна; Варненски свободен университет “Черноризец Храбър”; Химикотехнологичен и металургичен университет – София; Софийски университет „Св. Климент Охридски“; Висше транспортно училище „Тодор Каблешков“ – София; Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“;. Технически университет – Габрово; Аграрен университет – Пловдив; Югозападен университет “Неофит Рилски”– Благоевград; Лесотехнически университет – София; Университет по библиотекознание и информационни технологии – София; Медицински университет, Варна – филиал В. Търново; Медицински университет, Варна – филиал Шумен; Военна академия „Г. С. Раковски“ – София; Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“; Висше военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“ – Варна; Медицински университет – Плевен; Тракийски университет – Стара Загора; Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски“, гр. Долна Митрополия; Висше училище по мениджмънт – Варна; Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ – София.

