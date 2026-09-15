24 ученици започнаха новата учебна година в ОУ „Христо Ботев“ в Раковица

Премиерът Румен Радев, образователният министър проф. Георги Вълчев и областният управител Огнян Асенов присъстваха на откриването на учебната година в защитеното училище

Общо 24 ученици, сред които трима първокласници, прекрачиха прага на ОУ „Христо Ботев“ в село Раковица, община Макреш, за началото на новата учебна година.

Сред официалните гости на тържеството бяха министър-председателят Румен Радев, министърът на образованието и науката проф. д-р Георги Вълчев и областният управител на Видин Огнян Асенов.

В поздравителния си адрес до директора на защитеното и средищно училище Албена Василева областният управител подчерта значението на общите усилия на ученици, родители и преподаватели.

„Всяка учебна година носи своите предизвикателства, но и своите важни победи – мигове на израстване за учениците, на гордост за родителите и на признание за учителите – плод на общи усилия и вяра в стойността на знанието“, посочи Асенов.

Равният достъп до образование – приоритет за малките населени места

Премиерът Румен Радев заяви, че образованието в малките и отдалечените населени места е сред приоритетите на правителството.

„Целта ни е всяко дете да има равен достъп до качествено образование“, подчерта министър-председателят.

На церемонията присъстваха още народните представители от „Прогресивна България“ Цветомир Цветанов и Лилия Димитрова, началникът на Регионалното управление на образованието – Видин Веселка Асенова, представители на местната власт, ученици, родители и жители на общината.

Над 821 хил. евро за възстановяване на училището

Министърът на образованието и науката проф. Георги Вълчев изрази надежда, че осигуреното през август финансиране в размер на 821 323 евро с ДДС ще позволи цялостното възстановяване на училищната сграда да бъде извършено с бързи темпове.

Сградата на ОУ „Христо Ботев“ пострада при пожар през 2022 г. Оттогава учебният процес се провежда в сградата на ТПК. След официалната церемония гостите разгледаха пострадалото училище.

Първият учебен ден започна с издигане на националния трибагреник и изпълнение на химна на България. Учениците представиха рецитал и музикална програма, а игуменът на Раковишкия манастир „Света Троица“ архимандрит Яков отслужи водосвет за успешна учебна година.