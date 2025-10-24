24 отбора участваха в турнир по мини футбол за момичета и девойки

24 отбора участваха в открит турнир по мини футбол за момичета и девойки.

Събитието е традиционно, провежда се от 2005 г. в навечерието на Деня на жената Осми март, но тази година бе отложено за по-късно през годината. Турнирът се организира от Областен клуб „Спорт в училище“-Разград в партньорство с Община Разград, Областен съвет на БФС, Българска асоциация „Спорт за учащи“, ММС и МОН. Средства за провеждането на състезанието са осигурени от Програма за развитие на спорта за учащи на БАСУ, финансирана от ММС.

На церемонията по награждаване председателят на ОК“Спорт в училище“ Николай Миланов благодари на партньорите в организацията, както и на ОУ“Васил Левски“, в чиято спортна зала се проведоха срещите.

Сред официалните лица, които връчваха купите и медалите, бе експертът по спорт в Община Разград Златина Георгиева. Отличия връчваха и: председателят на ОС на БФС Динчер Къров, членовете на УС на ОК“Спорт в училище“ Симеон Тодоров и Станимир Йорданов.

Във възрастова група момичета 5-7 клас, където участваха 16 отбора от всички общини в област Разград, до финала достигнаха два отбора от областния град. Тимът на ОУ“Отец Паисий“ победи отбора на ОУ“Н.Й.Вапцаров“ с 3:1 и така спечели златните медали, а за съперничките им останаха сребърните. На трето място е отборът на ОУ“Отец Паисий“-Подайва, а на четвърто – ОУ“Христо Ботев“-Владимировци.

С резултат 2:1 завърши финалната среща при девойките между ПГПЧЕ“Екзарх Йосиф“ и ППМГ“Акад. Н.Обрешков“, след нея младите футболистки от Езиковата гимназия вдигнаха купата на победителите и се окичиха със златните медали, а на второ място останаха връстничките им от Математическата гимназия. С бронзови медали е отборът от СУ“Св.св. Кирил и Методий“-Завет, а четвърти са футболистките от ПГССХВТ“Ангел Кънчев“-Разград.

По традиция имаше и плакет за „Мис Турнир“, получи го Гизем Ахмед от ГПЧЕ“Екзарх Йосиф“.

Освен медали и купи призьорите получиха и футболни топки от ОС на БФС.

Facebook

Twitter



Shares