24 октомври – Световен ден за борба с полиомиелита

Ротари клуб Габрово, в партньорство с Община Габрово, се включи в отбелязването на 24 октомври – Световния ден за борба с полиомиелита, като част от глобалната кампания End Polio Now.

В знак на съпричастност към каузата и подкрепа за усилията на Ротари Интернешънъл за изкореняване на заболяването, фасадата на сградата на Общината бе осветена в червен цвят – символичният цвят на надеждата и солидарността.

Инициативата е част от дългосрочната ангажираност на Ротари клубовете по света и в България към каузата за свят без детски паралич. Полиомиелитът – силно заразно заболяване, което засяга предимно деца под петгодишна възраст – е почти напълно елиминиран благодарение на глобалната ваксинационна кампания, в която Ротари е водещ партньор вече близо 40 години. Над 2,7 милиарда долара и милиони доброволчески часове са инвестирани в имунизацията на над 3 милиарда деца в над 200 държави.

Ротари клуб Габрово не само подкрепя финансово фонда PolioPlus, но и активно работи за повишаване на информираността сред местната общност.

Полиомиелитът, известен повече като детски паралич, е силно заразно инфекциозно заболяване, което засяга предимно децата под петгодишна възраст. Причинява се от полиовирус с три типа – 1, 2 и 3, като имунитетът към един от тях не гарантира защита срещу останалите. Вирусът атакува нервната система и може да доведе до необратима парализа, най-често на долните крайници, а в редки случаи и до фатален край.

Заразяването става основно чрез замърсени ръце, храни или вода. Вирусът навлиза през устата, размножава се в червата и се отделя в околната среда, където при лоши санитарни условия се разпространява бързо. Първите симптоми са неспецифични – треска, отпадналост, главоболие, болки в крайниците, след които може внезапно да настъпи остра вяла парализа.

Лечение на полиомиелита няма. Единственият сигурен начин за предпазване е ваксинацията. Правилно приложена, тя осигурява доживотна защита. Когато достатъчно голям брой деца бъдат имунизирани, вирусът губи своя „хазяин“ и изчезва.

Днес България е страна, свободна от полиомиелит, благодарение на устойчивата имунизационна програма и надеждния надзор на остри вяли парализи. И все пак – намаляващото ваксинално покритие в последните години е тревожен сигнал. Например, данни сочат, че близо 90% от подлежащите деца у нас имат завършен курс на ваксинация срещу полиомиелит.

Като цяло, въпреки устойчивото високо покритие, експерти от Българската Педиатрична Асоциация предупреждават, че е необходимо поддържане на ниво над 95% за пълна защита от възобновяване на заболяването.

Ротари многократно е подчертавал, че борбата с дезинформацията и колебанието към ваксините е не по-малко важна от логистиката на кампаниите.

Facebook

Twitter



Shares