23 екипа ще връщат в клас деца и ученици в риск

Областният координационен център по Механизма за обхват обсъди доклада на РУО –Пловдив за миналата година и определи целите за тази учебната 2026/2027

В Пловдивска област вече са сформирани 23 междуинституционални екипа, които от началото на учебната 2026/2027 година ще извършват обиколки в районите с установени затруднения при връщането на децата в училище. Екипите ще посещават адреси, ще разговарят със семейства и ще подпомагат обхващането на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст. Това стана ясно по време на заседанието на Областния координационен център по Механизма за съвместна работа на институциите, което се проведе под председателството на заместник областния управител Рангел Матански. На него присъстваха представители на общините от област Пловдив, РУО–Пловдив, ОД МВР–Пловдив, Държавната агенция за закрила на детето, Дирекция „Бюро по труда“, Инспекция по труда и РЗИ–Пловдив.

Експертът от РУО–Пловдив Антоанета Кръстанова представи доклада за изминалата учебна година и подчерта, че подготовката за новата учебна година върви по график, а екипите са напълно готови да започнат работа от 15 септември. „Нашата цел е ясна – да достигнем до всяко дете, което има нужда от подкрепа, и да го върнем в класната стая“, обясни Кръстанова. Тя посочи, че през учебната 2025/2026 г. е постигната много добра координация между институциите, а в по-трудни случаи се включват допълнителни специалисти, което повишава ефективността на предприетите мерки.

В доклада на Регионалното управление на образованието ясно са очертани и предизвикателства, които се повтарят през последните години – трудности при установяване на вътрешната и външната миграция на децата, липса на мотивация след спиране на детски надбавки, както и невъзможност да се прилагат еднакви мерки към родители, тъй като всеки случай е различен. „Работим с много различни семейства – някои са социално уязвими, други живеят динамично, трети се сблъскват с езикови бариери. Затова е важно да действаме системно, настойчиво и в партньорство с всички институции,“ допълни Кръстанова.

Заместник областният управител Рангел Матански подчерта значението на съвместната работа и пое конкретен ангажимент. „Всички предложения, които бяха направени, ще бъдат изпратени до министъра на образованието и науката. Нашата задача е да осигурим условия за промени, които да улеснят работата на екипите и да помогнат на повече деца да останат в училище,“ заяви Матански. Той допълни, че Областната администрация ще продължи да подкрепя институциите в усилията им да подобрят обхвата и да намалят отпадането от образователната система.