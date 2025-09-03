228 деца участваха активно в лятната превантивнапрограма „ВАКАНЦИЯ 2025“ на МКБППМН

През месец юли 10 събития и над 30 часа активности осигуриха на подрастващите позитивна, сигурна и стимулираща среда за развитие

За 16-а поредна година Местната комисия за борбасрещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН) към Община Стара Загора реализира лятната си превантивна програма „ВАКАНЦИЯ“.

В инициативата се включиха 228 участници на различна възраст (144 малолетни и 84 непълнолетни) – с рaзлични интереси, социален статус и предпочитания за прекарване на свободното време. Програмата обхвана 10 събития и над 30 часа активности, които осигуриха позитивна, сигурна и стимулираща среда за развитие на подрастващите.

Под мотото „КОД: СИГУРНО БЪДЕЩЕ“ децата се включиха в интерактивни занимания, творчество, учене, полезни демонстрации, спорт, състезания, викторини, образователни и ролеви игри. Програмата насърчи личностното и физическо развитие, подкрепи здравословния начин на живот и предложи алтернативи за бъдеще без насилие и зависимости. Петте юлски седмици донесоха нови емоции, преживявания, приятелства и знания, като показаха как усилията на екипа на МКБППМН водят до ефективни резултати и изграждат ангажирана общност за здравето и безопасността на младите хора в Стара Загора.

Обществените възпитатели към МКБППМН, заедно с мрежа от над 20 институции, организации и експерти, работиха с отдаденост и професионализъм, за да направят преживяванията на децата незабравими.

„Благодарим на родителите, че ни се довериха и подкрепиха своите деца не само с грижи и обич, а и с дух на отговорност и сигурност. Специална благодарност към всички нови и дългогодишни партньори, които направиха тази програма привлекателна и с добавена стойност – ОД МВР – Сектор „Пътна полиция“, Регионална здравна инспекция, БНР – Стара Загора, ПИЦ по зависимости, ЦПЛР – Кариерно ориентиране, ПГМТТ „Н. Й. Вапцаров“, ПГСАГ „Лубор Байер“, ДГ №8 „Българче“, Шахматен клуб „Траяна 2011“, Футболен клуб „Локомотив“, Спортен клуб по кикбокс „Сезан“, Социални жилища“, сподели Донка Вътева, секретар на Местната комисия в Община Стара Загора.

„Тяхната добра воля, енергия и ентусиазъм поддържаха искрата на вдъхновението у всяко дете. Без тях не бихме могли да реализираме толкова интересни и полезни дейности. Техният принос е безценен за изграждането на информирана, активна и отговорна подрастваща общност в Стара Загора“, допълни тя.

Екипът на МКБППМН и обществените възпитатели към нея изразиха удовлетворение от постигнатите резултати и си пожелаха със същия творчески устрем да изпълнят очакванията на участниците и през „ВАКАНЦИЯ 2026“.

