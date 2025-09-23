22 СЕПТЕМВРИ – ПРАЗНИКЪТ НА ДОБРИНИЩЕ И ДЕНЯТ НА НЕЗАВИСИМОСТТА НА БЪЛГАРИЯ

С гордост и тържествено настроение Добринище отбеляза своя празник, съвпадащ с 117-годишнината от обявяването на Независимостта на България.

Празничният ден започна с тържествен водосвет за здраве и благоденствие, отслужен в църквата „Св. Св. Петър и Павел“.

В градската градина местната фотографка Христина Клечарова впечатли жителите и гостите на града със своята втора самостоятелна фотоизложба, озаглавена „Добринищка нишка през времето“. Изложбата включва 32 въздействащи фотографии, уловили мигове от миналото, разказващи за хората, традициите и духа на Добринище. Всяка снимка е като нишка, свързваща историята с настоящето, и допринася за опазването на идентичността и красотата на родния край.

Честванията продължиха с официални слова, произнесени от кмета на община Банско Стойчо Баненски и кмета на Добринище Иван Сакарев. Събитието бе уважено от заместник-кметовете Георги Доневичин и Магдалена Юсева, секретаря на община Банско Иван Докторов, общинските съветници Иван Драгосинов, Иван Баряков и Петър Друнчилов . Сред присъстващите бяха и представители на храмовото духовенство от църквата „Св. Св. Петър и Павел“.

Кулминацията на празника бе концертът на обичаната народна певица Мария Чакърдъкова и изпълненията на Неврокопския танцов ансамбъл, които изпълнихаа сцената с настроение и български дух.

Празничната вечер завърши с голямо българско хоро на площада и впечатляваща заря, осветила небето над Добринище.

