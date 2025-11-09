2000 бегачи от страната и чужбина се състезаваха на Маратон Бургас 2025

2000 бегачи се включиха в спортния фестивал Маратон Бургас 2025, който се провежда за втора поредна година, като за първи път максималната дистанция за състезателите е 42 километра.



Бегачите водиха битка в няколко дисциплини – 5, 10, 21 и 42 километра. В инициативата се включиха зам.-кметовете Манол Тодоров и Станимир Апостолов. Манол Тодоров, който участва редовно в бегачески състезания, се включи в надпреварата на 21 километра.

В дисциплините 21 и 42 километра имаше силно международно присъствие на състезатели от общо 17 националности. Трасето на Маратон Бургас 2025 е с изцяло асфалтово покритие, на което предварително е извършена техническа проверка. То преминава през сърцето на града и обхваща най-впечатляващите му локации, сред които Часовника – символът на Бургас, Компаса, площад „Тройката“, Морската градина, Пантеон, алеята на Солниците, крайбрежната алея, Мостът и Археологическият музей.

Тази година бегаческият фестивал Маратон Бургас 2025 има и благотворителна кауза в подкрепа на Атанас Стоянов – млад баща, който се нуждае от средства за лечение с коварно заболяване. След седем години очакване Наско и съпругата му Божидара посрещат своето първо дете – прекрасно момиченце. Само 12 часа след като я прегръща за първи път, той трябва да замине за първата си химиотерапия. Неговата битка тепърва започва, а общността на Бургас може да му помогне. Нека покажем, че сме много, че сме обединени, че сме общество, на което му пука – за човека до нас, за съдбата на ближния. Да тичаме, да дарим, да вдъхнем надежда! А за тези, които нямат възможност да участват, ето и дарителските сметки:

В лева: BG49UBBS80021091745240

В евро: BG55UBBS81551435907409

Титуляр: Божидара Панговска

Основание: Дарение за лечение на Наско.

