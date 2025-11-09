неделя, ноември 9, 2025
Последни:
Региона

2000 бегачи от страната и чужбина се състезаваха на Маратон Бургас 2025

Редактор

2000 бегачи се включиха в спортния фестивал Маратон Бургас 2025, който се провежда за втора поредна година, като за първи път максималната дистанция за състезателите е 42 километра.


Бегачите водиха битка в няколко дисциплини – 5, 10, 21 и 42 километра. В инициативата се включиха зам.-кметовете Манол Тодоров и Станимир Апостолов. Манол Тодоров, който участва редовно в бегачески състезания, се включи в надпреварата на 21 километра.
В дисциплините 21 и 42 километра имаше силно международно присъствие на състезатели от общо 17 националности. Трасето на Маратон Бургас 2025 е с изцяло асфалтово покритие, на което предварително е извършена техническа проверка. То преминава през сърцето на града и обхваща най-впечатляващите му локации, сред които Часовника – символът на Бургас, Компаса, площад „Тройката“, Морската градина, Пантеон, алеята на Солниците, крайбрежната алея, Мостът и Археологическият музей.
Тази година бегаческият фестивал Маратон Бургас 2025 има и благотворителна кауза в подкрепа на Атанас Стоянов – млад баща, който се нуждае от средства за лечение с коварно заболяване. След седем години очакване Наско и съпругата му Божидара посрещат своето първо дете – прекрасно момиченце. Само 12 часа след като я прегръща за първи път, той трябва да замине за първата си химиотерапия. Неговата битка тепърва започва, а общността на Бургас може да му помогне. Нека покажем, че сме много, че сме обединени, че сме общество, на което му пука – за човека до нас, за съдбата на ближния. Да тичаме, да дарим, да вдъхнем надежда! А за тези, които нямат възможност да участват, ето и дарителските сметки: 
В лева: BG49UBBS80021091745240 
В евро: BG55UBBS81551435907409 
Титуляр: Божидара Панговска 
Основание: Дарение за лечение на Наско.

Интересно от мрежата

Вижте още

Община Разград въвежда електронен прием за детските градини

Редактор

Дежурни екипи са отводнили улиците за час след проливния дъжд във Варна

Редактор

Стартира националната кампания „Купуваш. Ползваш. Рециклираш“

Редактор

Pin It on Pinterest